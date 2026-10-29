Tras la rebelión y el castigo: Carrick anuncia su decisión definitiva sobre el brazalete de capitán del Manchester United

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, puso fin a la polémica en torno al brazalete de capitán dentro de Old Trafford, al confirmar de forma categórica que la estrella portuguesa Bruno Fernandes conservará la capitanía del equipo, pese a la reciente crisis que estalló entre ambas partes.

La confirmación de Carrick llegó antes del esperado duelo del equipo ante el Chelsea en la Premier League el próximo sábado, para dejar claro que su capitán está "totalmente comprometido" con el club y que no existe ningún problema.

De la crítica pública al banquillo

La crisis había comenzado después de que Fernandes criticara públicamente la táctica del United tras la humillante derrota ante el Como por 4-1 en la Liga de Campeones de Europa, y la respuesta de Carrick llegó rápidamente al dejar fuera al jugador portugués de la alineación del equipo que cayó en casa ante el Bournemouth por tres goles a cero el pasado domingo.

Carrick comentó su polémica decisión en declaraciones recogidas por "Reuters": "Fue una decisión basada en lo que consideramos adecuado para el partido, eso es todo".

Próximos partidos CHE Premier League 08:30 MUN Ver

Y añadió el técnico del United: "Bruno está totalmente comprometido con este club, y no hay ningún problema en absoluto. Seguimos adelante, vamos tomando las decisiones una a una y nos centramos en el partido del sábado. Él ha liderado al equipo con brillantez a lo largo de muchos partidos y años, y seguirá haciéndolo", indicando que la discrepancia se había resuelto tras una conversación sincera entre ambos.

Carrick, en la cuerda floja

El Manchester United atraviesa uno de sus peores momentos, ya que la derrota ante el Bournemouth amplió la racha del equipo sin ganar a ocho partidos en todas las competiciones, cayendo hasta el decimosexto puesto en la clasificación, a un solo punto de la zona de descenso.

Y pese a que los altos cargos del club celebraron una reunión de urgencia el pasado lunes en medio de las especulaciones sobre el futuro de Carrick, este se mantuvo en su cargo.

Carrick respondió a los rumores con confianza: "Entiendo perfectamente la naturaleza del cargo, comprendo el puesto, las responsabilidades y lo que conlleva, así que no necesito ninguna garantía de nadie".

En cambio, la leyenda y excapitán del club Gary Neville puso en duda la decisión de mantener a Carrick, y dijo en el pódcast "Stick to Football": "Creo que mantenerlo se debe a la falta de planificación y a la escasez de opciones. A veces el entrenador necesita ser destituido por su propio bien. Yo necesité que me destituyeran del Valencia, me alegré de poner fin a mi sufrimiento".

Cabe recordar que Carrick, que asumió el cargo como sucesor de Rúben Amorim el pasado enero, devolvió la ilusión a la afición al llevar al equipo al tercer puesto la temporada pasada, pero no ha logrado ninguna victoria en la liga desde su triunfo ante el recién ascendido Ipswich Town el pasado 30 de agosto.