Al parecer, Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, cuenta con varias opciones para suplir la ausencia de Sofyan Amrabat, después de que el centrocampista decidiera boicotear las filas de Marruecos mientras el actual entrenador permanezca al frente del cuerpo técnico.

Sofyan Amrabat había anunciado, con anterioridad, su postura sobre la continuidad con la selección marroquí, cuando afirmó en un extenso mensaje publicado a través de su cuenta oficial en Instagram que no vestiría la camiseta de la selección con Mohamed Ouahbi como seleccionador.

De esta manera, Ouahbi estará obligado a encontrar el sustituto adecuado para Amrabat, sobre todo porque el centro del campo representa uno de los puntos fuertes más importantes en el once de la selección marroquí, al disponer de un grupo de elementos capaces de ocupar esa posición.

El portal marroquí "Sport7" señaló que Mohamed Ouahbi cuenta con varias opciones para suplir la ausencia de Sofyan Amrabat, indicando que existen "3 jóvenes elementos en los que puede confiar para ocupar el lugar de Sofyan Amrabat".

El portal aclaró que, entre los nombres más destacados que se barajan, está Sofyane Fouzi, jugador del Schalke alemán, junto a Yassine El Khalifi, jugador del Charleroi belga, así como Yassine Kechta, jugador del Estrasburgo francés.

"Sport7" considera que estos jóvenes elementos pueden ofrecer a Mohamed Ouahbi nuevas opciones en el centro del campo, ante la necesidad del seleccionador de encontrar una combinación capaz de suplir el papel que desempeñaba Amrabat con la selección marroquí.

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Las opciones disponibles para el seleccionador de Marruecos no se detienen en el trío joven, ya que el nombre de Imran Louza sigue sonando con fuerza para regresar a las filas de la selección marroquí tras un largo periodo de ausencia.

El regreso de Louza podría representar una de las soluciones a las que puede recurrir el cuerpo técnico, especialmente por su anterior experiencia con la selección y su capacidad para jugar en la zona del centro del campo, lo que le brinda a Ouahbi una opción adicional para suplir la ausencia de Amrabat.

Por otra parte, la posición de Nayef Aguerd y Ayoub Bouaddi sigue siendo sólida dentro del centro del campo marroquí, gracias al buen nivel que ofrecen tanto con la selección marroquí como con sus respectivos clubes.

Según "Sport7", la presencia del dúo en el mediocentro defensivo parece innegociable, lo que hace que la competencia por el resto de las posiciones esté más ligada a los nombres que Ouahbi elija para suplir la ausencia de Amrabat.

Por lo tanto, Ouahbi dispone de más de una opción para afrontar la ausencia de Sofyan Amrabat, empezando por apostar por los jóvenes elementos, pasando por la posibilidad de devolver a Imran Louza a las cuentas, hasta mantener a Aguerd y Bouaddi como dos pilares fundamentales en el centro del campo.