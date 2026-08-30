Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, habló sobre la lesión de su jugador Moisés Caicedo, durante la victoria por 4-3 sobre el Brighton, este domingo, en la segunda jornada de la Premier League.

El centrocampista ecuatoriano participó en la segunda parte, pero se vio obligado a abandonar el terreno de juego poco después, tras sufrir una contusión.

El sitio Tribuna publicó las declaraciones de Alonso tras el encuentro, en las que el técnico español dijo: «Esperamos que no sea una nueva lesión y que no sea más grave que la vez anterior».

Y añadió: «Fue precavido y decidió parar, su sensación no era la mejor, pero tenemos que evaluar su estado».

Continuó: «No fue más que la vez anterior. Fue precavido. Su sensación no era la mejor. No fue algo nuevo».

Al mismo tiempo, Xabi Alonso se mostró muy impresionado con la actuación del recién llegado, el portero Emiliano Martínez.

El entrenador habló sobre el debut del guardameta argentino con el Chelsea, y dijo: «Estoy contento con su primer impacto. Tiene ese carisma y esa aura que le ayudan a conectar con el resto del equipo».

Y señaló: «Hablé con él ayer, comentamos sobre el partido, y sentía que estaba preparado. No necesito decirle muchas cosas para que rinda bien. Quería mantener su portería a cero, pero yo estaba contento con su primer impacto».

Xabi Alonso se negó a confirmar si Pedro Neto continuará como jugador en las filas del Chelsea tras el final del mercado de fichajes de verano de 2026.

El técnico español dijo: «En el fútbol, no garantizo nada. Estaba contento con el brillo de Pedro. Jugó con mucha energía. Y será muy importante esta temporada».

Neto había sido vinculado recientemente con un traspaso tanto al Manchester City como al Al-Hilal, con el club saudí mostrando un interés especial en su fichaje.