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Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros de España, defendió el nivel del arbitraje nacional y rechazó las acusaciones de un trato distinto a los grandes clubes, con el Real Madrid y el Barcelona a la cabeza. También abordó el caso Negreira y las críticas por la disparidad de las decisiones arbitrales.

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Soto aseguró el lunes, en declaraciones a los medios al margen de la primera gala de los Premios del Arbitraje Español, que el arbitraje en su país goza de buena salud. Como prueba, señaló que los árbitros españoles figuran entre los tres primeros de Europa por número de designaciones en competiciones de la UEFA, aunque admitió que todavía hay aspectos que mejorar.

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Explicó que la gala pretende reunir a los distintos actores del fútbol y destacó la asistencia de casi todos los clubes profesionales, además de la invitación a entrenadores, periodistas y comentaristas, dentro de la política de apertura que el Comité quiere impulsar.

Sobre las palabras de Comesaña, jugador del Villarreal, tras el partido de ayer contra el Barcelona, en las que afirmó que los árbitros sienten más presión al dirigir encuentros del Real Madrid y del Barcelona, Soto rechazó esa idea. Aseguró que los árbitros están preparados para trabajar en cualquier estadio y en cualquier circunstancia, y que su manera de dirigir los partidos no cambia según el club.

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También respondió a Javier Tebas, presidente de LaLiga, que había apuntado a un trato distinto hacia los grandes clubes: dijo que respeta su opinión, pero que no la comparte, y que confía en que los árbitros actúan con justicia con todos los equipos. En cuanto a la disparidad de decisiones en jugadas similares, como las del Barcelona-Villarreal y el Getafe-Atlético, Soto subrayó que unificar criterios es un objetivo fundamental del Comité, aunque señaló que los detalles de cada acción pueden variar. Asimismo, reconoció que se han cometido errores arbitrales y que hay que mejorar la forma de explicar las decisiones a la afición.

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El presidente del Comité de Árbitros se refirió también a las declaraciones de José Mourinho sobre el caso Negreira. Afirmó que los árbitros son los grandes perjudicados por la actuación de la persona que ocupó el cargo de vicepresidente del Comité Técnico, expresó su confianza en la justicia española para depurar responsabilidades e insistió en que no se puede vivir anclado en el pasado.

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Añadió que el caso ha dañado gravemente la reputación del arbitraje español, pero considera que recuperar la confianza exige más transparencia y apertura hacia todos los actores del fútbol, además de demostrar el nivel arbitral sobre el césped. Recordó que la actual dirección aún no lleva año y medio en el cargo y que su objetivo es situar al arbitraje español en la élite mundial.

En cuanto a las cifras que presentó el Real Madrid en su asamblea general, según las cuales el VAR le ha anulado 42 goles frente a los 19 del Barcelona, Soto rechazó sacar conclusiones únicamente a partir de esa estadística. Explicó que cada acción requiere un análisis independiente y que la diferencia en los números no implica necesariamente parcialidad, y descartó entrar en polémicas con los clubes, «sobre todo con el Real Madrid», según publicó el diario AS.

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Para terminar, Soto aseguró que respeta la postura del Real Madrid, aunque no la comparte, y expresó su deseo de que se normalice la relación entre el club y el Comité Técnico de Árbitros. Además, recalcó que las puertas de las reuniones están abiertas para que todos los clubes participen en los debates sobre el arbitraje.

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