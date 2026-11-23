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Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros en España, defendió el nivel del arbitraje español y rechazó las acusaciones de que existe un trato distinto hacia los grandes clubes, con el Real Madrid y el Barcelona a la cabeza. Además, abordó el caso Negreira y las críticas por la disparidad de las decisiones arbitrales.

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Soto afirmó el lunes, en declaraciones a los medios al margen de la primera gala de premios del arbitraje español, que el arbitraje en su país goza de buena salud. Como prueba, citó que los colegiados españoles figuran entre los tres primeros de Europa en número de designaciones en competiciones de la UEFA, aunque admitió que todavía hay aspectos que mejorar.

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Explicó que la gala pretende reunir a los distintos estamentos del fútbol y destacó la presencia de casi todos los clubes profesionales, además de la invitación a entrenadores, periodistas y comentaristas, dentro de la política de apertura que el comité quiere aplicar.

Sobre las declaraciones de Comesaña, jugador del Villarreal, tras el partido de ayer contra el Barcelona, en las que afirmó que los árbitros sienten más presión al dirigir los partidos del Real Madrid y del Barcelona, Soto rechazó esa percepción. Aseguró que los colegiados están preparados para trabajar en cualquier estadio y en cualquier circunstancia, y que su forma de dirigir los partidos no cambia en función de los clubes.

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También respondió a las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que había apuntado a un trato distinto hacia los grandes clubes: dijo respetar su opinión, aunque no la comparte, y confía en que los árbitros tratan con justicia a todos los equipos. En cuanto a las decisiones dispares en jugadas similares, como las del Barcelona-Villarreal y el Getafe-Atlético, Soto subrayó que unificar criterios es un objetivo fundamental del comité, pero señaló que los detalles de cada acción pueden variar. Además, reconoció que se han cometido errores arbitrales que obligan a mejorar la manera de explicar las decisiones a la afición.

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El presidente del Comité de Árbitros se refirió también a las palabras de José Mourinho sobre el caso Negreira y aseguró que los árbitros son los principales perjudicados por la actuación de quien fuera vicepresidente del Comité Técnico. Mostró su confianza en la justicia española para determinar responsabilidades e insistió en que no hay que quedarse anclados en el pasado.

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Añadió que el caso ha causado un gran daño a la reputación del arbitraje español, pero considera que recuperar la confianza exige más transparencia y apertura hacia todos los estamentos del fútbol, además de demostrar el nivel arbitral sobre el terreno de juego. Recordó que la actual dirección aún no ha cumplido un año y medio en el cargo y que su objetivo es situar al arbitraje español en lo más alto del panorama mundial.

En cuanto a las cifras que presentó el Real Madrid en su asamblea general, según las cuales el VAR le ha anulado 42 goles frente a los 19 del Barcelona, Soto se negó a extraer conclusiones a partir de esa estadística por sí sola. Explicó que cada acción requiere un análisis independiente y que la diferencia en los números no implica necesariamente parcialidad, y descartó entrar en polémicas con los clubes, «especialmente con el Real Madrid», según publicó el diario AS.

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Soto cerró su intervención reiterando su respeto por la postura del Real Madrid, aunque no la comparta, y expresó su deseo de normalizar la relación entre el club y el Comité Técnico de Árbitros. Además, aseguró que las puertas de las reuniones están abiertas a todos los clubes para participar en los debates sobre el arbitraje.

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