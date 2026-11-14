Compartir Sigue a GOAL en Google

La salida de Frenkie de Jong entre los dos tiempos del encuentro entre la selección de los Países Bajos y Grecia, pese a la amplia victoria por siete goles a cero en la Liga de las Naciones de la UEFA, despertó cierta preocupación entre la afición del Barcelona.

Anuncios

Xavi Hernández, seleccionador del combinado neerlandés, había confirmado que De Jong sufría un problema en la espalda, pero el jugador neerlandés ofreció una aclaración sobre la decisión de ser sustituido, descartando que hubiera motivos de preocupación. De Jong explicó que el cuerpo técnico no necesitaba arriesgarse a mantenerlo en el campo, después de que la selección neerlandesa resolviera la primera parte con una ventaja de cinco goles a cero, sobre todo porque había regresado recientemente a la competición tras una larga ausencia por una lesión de rodilla.

El jugador del Barcelona declaró en unas palabras recogidas por la radio neerlandesa NOS: "El resultado era de 5-0 al final de la primera parte, y yo acababa de volver de la lesión, por lo que la decisión fue acertada y no hubo ningún problema con ella".

Y añadió, explicando los motivos de no querer asumir riesgos adicionales: "Acabo de volver de la lesión y todavía no he recuperado mucha disponibilidad para disputar partidos, especialmente con los numerosos viajes y los partidos internacionales, además de mi historial con las lesiones; no había ninguna necesidad de arriesgar".

Por otro lado, el jugador de 29 años se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo de la selección de su país, señalando que el buen posicionamiento sobre el terreno de juego fue una de las principales razones de la amplia superioridad frente a Grecia, junto con la eficacia ofensiva y el aprovechamiento de las ocasiones que se les presentaron a los jugadores, especialmente al marcar el primer gol de forma temprana.

Anuncios Anuncios

De Jong afirmó en su valoración del partido: "Creo que simplemente logramos ejecutar las cosas de la manera correcta en lo que respecta a nuestro posicionamiento sobre el campo y, por supuesto, también aprovechamos las ocasiones que creamos, y marcamos el primer gol enseguida, y eso siempre ayuda. Las cosas salieron bien en el aspecto futbolístico y el rendimiento fue muy bonito".

Related Topics

El centrocampista consideró que la victoria representa un paso positivo en la trayectoria de la selección neerlandesa, pero subrayó la necesidad de construir sobre este nivel y continuar trabajando, sin tomar un único partido exitoso como prueba de haber alcanzado el nivel deseado, al decir: "Es un buen paso, y todo se vio estupendo esta noche; ahora simplemente tenemos que seguir avanzando".

La identidad de los Países Bajos

De Jong habló sobre la identidad de la selección neerlandesa y la forma en que busca consolidarla, explicando: "Nuestra visión es clara, queremos atacar, construir el juego desde atrás, presionar con fuerza en zonas avanzadas del campo e imponer nuestro control sobre los partidos", en referencia a los principios que el equipo trabaja para desarrollar.

Anuncios

El jugador del Barcelona cerró sus declaraciones subrayando que el camino aún es largo y que la amplia victoria no basta para juzgar el grado de evolución de la selección, sobre todo porque su última prueba real había sido el Mundial, y añadió: "Ahora estamos en una etapa de mejora continua, hasta alcanzar el nivel que nos permita, y esperamos que eso ocurra dentro de dos años, competir por el título".