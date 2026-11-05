Apenas había terminado la polémica en torno al penalti que se concedió a favor de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, en el duelo ante el Racing de Santander, cuando llegaron nuevas confesiones arbitrales desde Inglaterra sobre errores decisivos en uno de los partidos de la Premier League.

El Comité Técnico de Árbitros de España había reconocido que no era correcto el penalti señalado a favor de Mbappé durante el partido ante el Racing de Santander, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga, que terminó con victoria del Real Madrid por tres goles a cero.

El Comité Técnico de Árbitros admitió que se había producido un grave error arbitral, tras confirmar que el contacto entre Mbappé y el defensor Mateo Prati no debía suponer la señalización de un penalti.

La expulsión de Palmer

Y en Inglaterra, el panel de incidentes clave de la Premier League concluyó que Cole Palmer, jugador del Chelsea, merecía una tarjeta roja directa durante la derrota de su equipo ante el Tottenham Hotspur por 2-0, en el derbi de Londres que se disputó el pasado 24 de octubre en la octava jornada.

El árbitro Chris Kavanagh mostró la tarjeta amarilla a Palmer en el minuto 70, tras empujar al centrocampista del Tottenham Matheus Fernandes, antes de que el jugador inglés recibiera posteriormente una segunda tarjeta amarilla y fuera expulsado a raíz de una entrada contra Conor Gallagher.

Sin embargo, el panel, compuesto por cinco miembros, votó por 3-2 a favor de considerar que la primera entrada de Palmer contra Fernandes merecía la expulsión directa, después de que la mayoría estimara que el jugador buscó de forma intencionada el contacto con la cabeza y que su acción fue innecesaria, peligrosa y con fuerza excesiva.

En la decisión del panel, publicada por la Premier League, se afirma: «La mayoría consideró que la acción de Palmer hacia Fernandes incluyó un claro contacto con la cabeza, y fue innecesaria, peligrosa y ejecutada con fuerza excesiva».

A pesar de ello, el panel coincidió por unanimidad en que fue correcta la decisión del árbitro asistente de vídeo John Brooks de no intervenir, al considerar que la decisión de Kavanagh de señalar tarjeta amarilla no fue un «error claro y manifiesto» que requiriera la intervención de la tecnología de vídeo.

Asimismo, el panel respaldó, por mayoría de 4-1, la decisión del árbitro de mostrar la segunda tarjeta amarilla a Palmer en el minuto 80.

Palmer ya había cumplido la sanción de un partido, tras ausentarse de la derrota del Chelsea ante el Liverpool en la Copa de la Liga, pero el hecho de considerar la primera acción como expulsión directa habría supuesto una sanción de tres partidos, y por tanto su ausencia en la victoria por 2-0 ante el Manchester United, en la que marcó un penalti, además del partido de su equipo ante el Sunderland en la próxima jornada.

El penalti del Tottenham

Y en otra incidencia del mismo partido, el panel estimó por mayoría de 3-2 que el Tottenham merecía un penalti en el minuto 85, tras una falta cometida por Moisés Caicedo contra Dominic Solanke, aunque también respaldó la decisión del árbitro de vídeo de no intervenir, con el mismo resultado.

La mayoría consideró que «Caicedo agarraba de forma continuada a Solanke, mientras estaba lejos del balón, lo que afectó a la capacidad del rival para avanzar».

El Tottenham logró así su segunda victoria sobre el Chelsea en la Liga en 36 años, después de que Mike Penders marcara un gol en propia puerta en el minuto 77, antes de que Mathys Tel añadiera el segundo gol en los últimos minutos.