Tras la polémica de Messi, Marciniak arbitrará Egipto-Irán y dos árabes integrarán el equipo arbitral de Irak-Senegal

La FIFA designó al árbitro polaco Szymon Marciniak para el Egipto-Irán del sábado, y al senegalés Maguette Ndiaye para el Irak-Senegal del mismo día.

El encuentro Egipto-Irán, el sábado por la mañana, estará a cargo del polaco Szymon Marciniak, árbitro con amplia experiencia en partidos clave.

Le asistirán sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kopsek, mientras que el japonés Yusuke Araki será cuarto árbitro y Jun Mihara, suplente.

Marciniak ya dirigió Argentina-Argelia en la primera jornada; la selección árabe se quejó ante la FIFA por no expulsar a Messi tras una entrada sobre Issa Mandi, jugada que generó gran polémica.

Egipto lidera el Grupo 7 con 4 puntos, seguido de Irán y Bélgica con 2 cada uno, y Nueva Zelanda con 1.

El encuentro Irak-Senegal, el viernes, tendrá como árbitro al inglés Anthony Taylor, con Gary Beswick y Adam Nan como asistentes. El saudí Khalid Al-Taris será cuarto árbitro y Mohammed Al-Abkari el suplente.

Irak cierra el Grupo 9 sin puntos, a un gol de Senegal, tercera.



