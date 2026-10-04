Tras la oposición de Rooney: Scholes sobre la retirada de títulos al City: soy codicioso y quiero mi medalla

La leyenda del Manchester United Paul Scholes causó un gran revuelo tras discrepar de su excompañero Wayne Rooney en la polémica sobre otorgar al Manchester United el título de la Premier League de la temporada 2011-2012, en caso de que se le retire al Manchester City.

Rooney había dicho en el pódcast "Stick to United" que no se sentiría cómodo aceptando la medalla de campeón de liga de la temporada 2011-2012, pese a que el United perdió el título ante el City por diferencia de goles en una jornada decisiva.

Rooney afirmó: "No me sentiría cómodo aceptando otra medalla. No creo que la merezcamos; no hicimos lo suficiente aquella temporada para ganar la liga".

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Y añadió: "Puede que ocurra, y puede que les retiren los títulos, pero yo no quiero esa medalla, porque creo que como equipo no la merecimos aquella temporada, ya que no terminamos la temporada en el primer puesto".

Pero Scholes, que ganó junto a Rooney 5 títulos de la Premier League con el United, respondió con claridad a través de una historia de Instagram, según lo publicado por el diario Daily Mail: "No paro de oír a mis excompañeros decir que quieren que les retiren los títulos, pero que no quieren sus medallas... al diablo con eso, yo soy codicioso, quiero mi medalla".

Scholes tiene 11 medallas de campeón de la Premier League en su vitrina, lo que lo convierte en uno de los jugadores más laureados en la historia del United.

Esta polémica surgió tras la emisión del fallo de un comité independiente que condenó al Manchester City por infringir normas financieras durante nueve años (2009-2018), lo que podría llevar a la retirada de 9 títulos conquistados por el club durante ese periodo.

Rio Ferdinand y David de Gea ya habían manifestado anteriormente su apoyo a la idea de otorgar al United también el título de 2012.