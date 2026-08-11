Tras la oferta «ridícula» del Barcelona, el Chelsea sorprende al Manchester City con el precio de Enzo Fernández

El Manchester City ha mostrado su interés en fichar a Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, durante el actual mercado de fichajes de verano, según informó la cadena «Sky Sports».

Según el informe, el Chelsea valora al jugador argentino en unos 120 millones de libras esterlinas, dado que figura en la lista de intereses del Manchester City para reforzar el centro del campo del equipo.

Fernández mantiene una sólida relación de trabajo con Enzo Maresca, nuevo director técnico del Manchester City, después de que ambos coincidieran durante la etapa del entrenador italiano al frente del cuerpo técnico del Chelsea.

Este factor podría resultar influyente en el movimiento del Manchester City hacia el jugador, dado el buen conocimiento que tiene Maresca de sus cualidades y capacidades técnicas.

En el mismo contexto, el Manchester City continúa sus conversaciones con el club francés Lille, con el fin de fichar al joven centrocampista marroquí Ayoub Bouaddi.

El club inglés ya ha alcanzado un acuerdo sobre las condiciones personales con el jugador de 18 años, mientras prosiguen las negociaciones entre ambos clubes para llegar a un acuerdo definitivo sobre la operación.

La postura del City respecto a Rodri

Por otra parte, el Manchester City no considera actualmente que las negociaciones con el Barcelona por Rodri estén en marcha ni activas.

Esto se produce después de que el club inglés recibiera una oferta inicial del Barcelona para fichar al centrocampista español, valorada en unos 40 millones de libras esterlinas, una oferta que el Manchester City calificó de «ridícula».

Así, parece que el Manchester City estudia varias opciones para reforzar el centro del campo, mientras el club continúa evaluando el futuro de Rodri y los posibles movimientos durante los últimos días del mercado de fichajes.