Serdal Adalı, presidente del club turco Besiktas, reveló las últimas novedades sobre las negociaciones de su club para fichar al egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, confirmando que la directiva del club presentó su oferta final al jugador y a su agente, y que la decisión está ahora en manos de la otra parte.

Adalı declaró, en unas declaraciones exclusivas al portal turco Ortacizgi : "Como se ha publicado en los medios de comunicación, llevamos un tiempo manteniendo negociaciones con Salah y sus representantes sobre los detalles del acuerdo".

Y añadió: "En esta última etapa, hemos discutido las peticiones del jugador y sus representantes desde todos los ángulos, y tras unas negociaciones mutuas, presentamos nuestra oferta oficial y definitiva. También les hemos pedido que nos comuniquen su decisión en un breve plazo".

El presidente del Besiktas prosiguió: "Mientras nuestro trabajo relacionado con los fichajes continúa con toda intensidad, esta es la situación actual en lo que respecta a Salah. Hemos evaluado los ajustes solicitados desde el inicio de las negociaciones, en línea con los intereses del club, y presentamos nuestra oferta final".

Adalı concluyó sus declaraciones diciendo: "Ahora la decisión está en manos del jugador".

Varios informes de prensa habían vinculado a Mohamed Salah con un traspaso al Besiktas durante el actual periodo de fichajes.

Según lo indicado por el fiable periodista italiano Nicolò Schira, el Besiktas ha alcanzado un acuerdo con Salah y su agente sobre todos los términos personales, ya que el jugador firmaría un contrato con una duración de una temporada, a cambio de un salario que alcanzaría los 12 millones de euros.