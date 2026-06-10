Tras la oferta de 150 millones de euros, Benítez recuerda al Real Madrid el fichaje de Torres

Rafael Benítez, exentrenador de Real Madrid, Liverpool y Valencia, ha valorado la oferta del club blanco por Julián Álvarez, del Atlético.

En «El Larguero» de la Cadena SER, afirmó que el alto precio del delantero argentino lo marca el mercado, no solo el club vendedor.

Y añadió: «Me pilló por sorpresa, porque se barajaban otros nombres. Julián es un jugador fantástico, sin duda, pero el problema es que el precio ya no está en tus manos... Lo determina el mercado».

Recordó que hace 18 años, cuando entrenaba al Liverpool, pagó 20 millones de libras (unos 30 millones de euros) por Fernando Torres al Atlético, entonces el fichaje más caro del club inglés.

Por Torres hablábamos de 30 millones como una cifra astronómica... Hoy, 150 millones parecen muchos, pero son los precios del mercado. Un delantero que marca con regularidad puede valer 100 o 150 millones. Si mantiene su nivel, los merece».

Sus palabras llegan cuando crecen los rumores sobre el futuro de Álvarez. Después del interés de Barcelona, Arsenal y París Saint-Germain, el Real Madrid ofreció 150 millones, pero el Atlético lo rechazó: «no está en venta».

Benítez recordó que hay pocos delanteros de su nivel en el mercado y lo definió como un jugador “de tipo araña”, capaz de moverse por todo el área.

Al preguntarle por Álvarez o Erling Haaland, el técnico español evitó elegir y afirmó: «Depende de tu alineación: si tienes dos extremos rápidos que saben centrar, Haaland será mejor en el juego aéreo... Pero si quieres un delantero que se mueva entre líneas y conecte el juego, Julián es la opción».