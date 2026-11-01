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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Tras la noche del Real Madrid, el Racing, amenazado con una multa por un acto impactante de su afición

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
España

Las desgracias nunca vienen solas

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El Racing de Santander se enfrenta a una posible multa económica de hasta 602 euros, después de que un aficionado arrojara un mechero desde las gradas durante el partido del equipo ante el Real Madrid, que terminó con victoria de este último por tres goles a cero, en el marco de LaLiga.

Según el acta del árbitro José Luis Munuera Montero, el incidente ocurrió en el minuto 78, tras la revisión del videoarbitraje (VAR) de una jugada en la que se apreció una posible mano sobre Aurélien Tchouaméni dentro del área, antes de que el árbitro decidiera no señalar penalti.

El acta indicó la activación de la primera fase del protocolo por lanzamiento de objetos, después de que el mechero cayera cerca del segundo árbitro asistente sin alcanzarlo, con el anuncio del suceso a través de la megafonía del estadio.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol emitirá su resolución sobre el suceso el miércoles, aunque el acta oficial apunta a la aplicación del artículo 117 del reglamento, relativo a la leve alteración del desarrollo del partido, que contempla la imposición de una multa de hasta 602 euros al club responsable de este tipo de incidentes.

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