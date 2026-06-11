Tras la marcha de Robin van Persie, el Feyenoord despide a otros dos jugadores de renombre

El Feyenoord ha anunciado oficialmente la salida de René Hake y Brian Pinas.

Ambos integraban el cuerpo técnico del Feyenoord 1 la temporada pasada y ahora siguen los pasos del entrenador Robin van Persie, quien también se marcha.

Hace once días se marchó el entrenador de porteros, Jyri Nieminen, a petición propia.

Etienne Reijnen ya se había marchado, supuestamente para fichar por el Liverpool. Sí se mantienen Said Bakkati, recién nombrado, y John de Wolf, asistente desde 2019.

El domingo pasado se confirmó la salida de Van Persie como máximo responsable del club. La temporada pasada, el exdelantero llevó al equipo al segundo puesto y a la clasificación directa para la fase de grupos de la Liga de Campeones.

A pesar de clasificar para la máxima competición europea, recibió duras críticas durante la temporada.

Su juego quedó por debajo de lo esperado y el título se escapó pronto, mientras que en la Europa League el equipo firmó una campaña decepcionante.