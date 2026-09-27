Tras la marcha de Mbappé, Zidane elogia a la estrella de Francia: un capitán sin brazalete

Zinedine Zidane afirmó que Ousmane Dembélé representa uno de los elementos más importantes de la selección francesa, al considerar que la estrella del Paris Saint-Germain es "ya un líder" dentro del vestuario, pese a no llevar el brazalete de capitán, antes del esperado duelo frente a Bélgica.

Zidane disputará mañana en Bruselas su segundo partido con la selección francesa en la Liga de las Naciones de la UEFA, tras iniciar su etapa con una victoria a domicilio ante Turquía, en un encuentro en el que los "Bleus" buscan reforzar su liderato en el Grupo 1.

Zidane habló de Dembélé ante la ausencia de Kylian Mbappé, quien quedó fuera de las cuentas de la selección para el resto del parón internacional debido a unas molestias en la rodilla izquierda, aunque no reveló abiertamente qué jugador sustituirá al capitán de Francia.

El entrenador de los "Bleus" declaró: "Para mí, Dembélé ya es un líder. Desempeña ese papel aunque no sea capitán oficial, y eso es evidente. Es una persona estupenda y siempre apoya a los demás, y debemos aprovechar su experiencia".

Dembélé parece el principal candidato para liderar el ataque de Francia ante Bélgica, después de que Zidane elogiara su compromiso y su capacidad para cumplir con eficacia sus funciones ofensivas, y explicó: "En Turquía jugó en la misma posición que ocupa con el Paris Saint-Germain, y desempeña ese papel de forma excelente. Tiene un compromiso y una entrega admirables, y una energía enorme, y puede jugar sin problema los 90 minutos completos".

En lo relativo a sus opciones para suplir a Mbappé, Zidane afirmó: "Doué y Barcola son dos jugadores jóvenes que poseen una gran dinámica, y muy interesantes. Me gusta este tipo de jugadores porque son capaces de marcar la diferencia desde las bandas".

El técnico francés también habló con admiración de Rayan Cherki, y aseguró que lo prefiere en el centro del campo, señalando: "Puede jugar en varias posiciones, pero yo lo prefiero en el centro del campo. Es capaz de recibir balones entre líneas, ofrece pases magníficos y, cuando juega en vertical, resulta realmente interesante".

Zidane describió a la selección de Bélgica como un rival fuerte, y dijo: "Son un equipo muy bueno, ofrecieron una actuación magnífica en el Mundial y tienen jugadores destacados a nivel individual. Sabemos que será un gran partido".

Zidane se medirá en el partido con Mark van Bommel, a quien ya enfrentó varias veces como jugador, y el entrenador de Francia recordó a su rival diciendo: "Admiraba su estilo; tenía una personalidad fuerte y una presencia destacada en el campo".

Antes de concluir sus declaraciones, Zidane pidió a sus jugadores que disfrutaran de su experiencia con la selección, y dijo: "El fútbol pasa rápido. Tengo 54 años y ya no puedo jugar, así que les digo que disfruten del momento, porque pasa rápido".