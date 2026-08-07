El Manchester City se aferra a no desprenderse del español Rodri, pese al creciente interés del Barcelona en fichar al centrocampista durante el actual mercado de fichajes de verano, en un momento en el que la prensa inglesa ha comenzado a tratar la posibilidad de su salida como una gran pérdida para el club.

Rodri se ha convertido en un eje central del mercado de fichajes, después de que el Barcelona pasara del papel de observador al de competidor directo en la operación, aprovechando el estancamiento de las negociaciones del jugador con el Real Madrid, que durante mucho tiempo fue el candidato más destacado a hacerse con sus servicios.

Según informó el diario español "Mundo Deportivo", los medios de comunicación ingleses, especialmente en la ciudad de Mánchester, consideran que la salida de Rodri supondría un duro golpe para el equipo, al ser uno de los elementos más importantes del engranaje del club y uno de los mejores centrocampistas del mundo, además del papel fundamental que desempeña dentro del equipo.

La condición del City para vender a Rodri

Según el diario "Manchester Evening News", el Manchester City no quiere vender a Rodri y no contempla permitir su salida salvo en caso de que no se logre alcanzar un acuerdo con él sobre la ampliación de su contrato, que finaliza en 2027.

El periódico aseguró que Rodri sigue siendo una pieza fundamental e imprescindible en el proyecto del entrenador Enzo Maresca, y que la prioridad dentro del club es convencer al jugador de quedarse y renovar su contrato.

Por el contrario, otros informes apuntaron a que el Manchester City podría verse obligado a abrir la puerta a las negociaciones si Rodri insiste en marcharse, fijando el valor de la operación en unos 60 millones de libras esterlinas, es decir, cerca de 70 millones de euros.

El Barcelona altera el equilibrio de la operación

Medios de comunicación ingleses, entre ellos "The Guardian", "talkSPORT" y "Sky Sports", destacaron el fuerte movimiento por parte del Barcelona, considerando que el club catalán aprovechó el estado de estancamiento que afectó a las negociaciones de Rodri con el Real Madrid.

Los informes señalaron que el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, y el director deportivo, Deco, mantuvieron contactos con el jugador, en un intento de convencerlo de unirse al conjunto catalán.

El Barcelona, según estos informes, se ha convertido en un competidor serio del Real Madrid, después de que este último fuera el más cercano a cerrar la operación, especialmente porque Rodri desea regresar a España tras sus años en el Manchester City.

"talkSPORT" tituló sobre los acontecimientos: "El fichaje de Rodri por el Real Madrid, en peligro por el intento de un rival de arrebatárselo", en referencia a la entrada con fuerza del Barcelona en las negociaciones.

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El Manchester City busca alternativas ante una posible salida

Pese al empeño del Manchester City en la continuidad de Rodri, "Manchester Evening News" reveló que el club ya ha comenzado a estudiar algunas alternativas ante su posible salida.

La directiva del club ha situado varios nombres en la lista de opciones posibles, entre ellos Pau Cubarsí y Elliot Anderson, junto a Mateo Kovacic y Nico González, en el marco de la preparación ante cualquier evolución en el futuro del jugador español.

No obstante, la primera opción para la directiva del Manchester City sigue siendo mantener a Rodri, al ser un jugador difícil de reemplazar, mientras que no se recurrirá al mercado de fichajes salvo que su salida se convierta en una realidad.

La prensa inglesa advierte del riesgo de perder al "hombre del City"

Por su parte, "Sky Sports" adoptó una postura más cautelosa, asegurando que el interés del Barcelona en Rodri es real, pero al mismo tiempo subrayó que el Manchester City sigue trabajando para mantener al jugador, y que la decisión final estará en manos de Rodri.

La cadena considera que perder a Rodri sería uno de los mayores desafíos deportivos a los que podría enfrentarse Enzo Maresca desde que asumió las riendas del equipo, dada la dificultad de encontrar un jugador capaz de suplir su papel e influencia.

En cuanto a la corporación británica de radiodifusión "BBC Sport", evitó hablar de la proximidad del cierre de la operación, y recordó que Rodri ya había señalado su deseo de resolver su futuro tras el final del Mundial.

En el mismo contexto, "Sky Sports News" aseguró que Rodri quizás sea el jugador más difícil de reemplazar en la plantilla del Manchester City, lo que explica el empeño del club en su continuidad y su falta de disposición a abrir la puerta a su salida.