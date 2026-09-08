Tras la lesión: revelan la situación de Hamdallah de cara al partido del Al-Hilal

Diversos informes de prensa revelaron la situación del marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al-Taawoun, respecto a su participación en el próximo partido ante el Al-Hilal en la Roshn Saudi League, tras la lesión que sufrió recientemente.

El Al-Taawoun recibirá al Al-Hilal el próximo sábado, en su estadio de Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí Arriyadiyah afirmó que Hamdallah no podrá participar en ese partido debido a la lesión que sufrió recientemente.

Hamdallah sufrió una lesión en el músculo isquiotibial durante el empate sin goles del Al-Taawoun ante el Al-Fateh, el pasado sábado, en la quinta jornada de la Roshn League.

Debido a esa lesión, el delantero marroquí se ausentó del Al-Taawoun en la sorprendente derrota por un gol a cero ante el Al-Hazem, este martes, en la sexta jornada de la liga saudí.

Según reveló el propio club saudí, Hamdallah necesita un periodo de recuperación de 7 días, lo que significa su ausencia en el partido ante el Al-Hilal.

De acuerdo con el diario saudí, Hamdallah podría regresar al Al-Taawoun en el duelo ante el Al-Nahda de Omán, el próximo 16 de septiembre, dentro de la competición de la AFC Champions League Two 2.

Cabe recordar que Hamdallah ha disputado 6 partidos con el Al-Taawoun desde su llegada procedente del Al-Shabab durante el pasado mercado de fichajes de verano, en los que marcó 3 goles y dio otra asistencia.

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