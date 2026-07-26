Tras la lesión de su estrella, el Al-Ittihad se mueve para arrebatarle un objetivo al Neom

La pugna entre los clubes de la Roshn Saudi League se intensifica con la proximidad del arranque de la nueva temporada, ya que más de un club ha comenzado a moverse para cerrar fichajes que refuercen sus filas antes del cierre del mercado de traspasos estival.

Fuentes de Oriente Medio revelaron que los clubes Al-Ittihad y Neom han entrado en competencia para hacerse con los servicios del centrocampista del Al-Ettifaq, Mukhtar Ali, durante el actual periodo de fichajes.

Según las fuentes, el movimiento del Al-Ittihad se produjo tras la lesión del centrocampista Hamed Al-Ghamdi, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante la concentración de pretemporada en España, una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses, lo que empujó a la directiva del club a buscar un sustituto rápido, destacando Mukhtar Ali como una de las principales opciones sobre la mesa.

En contrapartida, el Neom también ha entrado en negociaciones con el Al-Ettifaq para incorporar al mismo jugador, en el marco de su afán por reforzar sus filas antes del inicio de la nueva temporada.

Las fuentes aclararon que la directiva del Al-Ettifaq no se opone a vender a Mukhtar Ali en caso de recibir la oferta económica adecuada, dentro de un plan de reestructuración del equipo, si bien la decisión final quedará supeditada al valor económico de la propuesta.

Mukhtar Ali tiene 28 años y comenzó su carrera en la academia del Chelsea inglés, antes de vivir una experiencia profesional en los Países Bajos, para después dar el salto a la liga saudí a través del Al-Nassr en 2019. Más tarde jugó en el Al-Fateh y el Al-Taee, antes de incorporarse al Al-Ettifaq a comienzos de 2025 con un contrato que se extiende por cuatro temporadas y media.

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