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흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Tras la lesión de Kvaratskhelia: ¿por qué el ligamento cruzado afecta especialmente a los futbolistas?

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Las lesiones de ligamento cruzado representan una pesadilla para los jugadores

El anuncio realizado este miércoles por el Paris Saint-Germain sobre la lesión de su estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, con una rotura del ligamento cruzado anterior, vuelve a recordar la gravedad de este tipo de lesiones, debido a lo prolongado del periodo de recuperación y a la posibilidad de que se repitan.

El ligamento cruzado anterior desempeña un papel fundamental en la estabilización de la rodilla y en impedir que la tibia se deslice hacia delante; además, ayuda a controlar los movimientos de giro, frenado y cambio de dirección, movimientos frecuentes en el fútbol, lo que hace que sus jugadores sean más vulnerables al riesgo de lesión.

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El lesionado suele necesitar una intervención quirúrgica, especialmente si se trata de un deportista profesional que desea regresar a la competición, ya que el ligamento dañado se reemplaza por un injerto procedente de uno de los tendones; después, el jugador se somete a un largo programa de rehabilitación para recuperar la fuerza y la estabilidad de la rodilla.

El periodo de recuperación suele oscilar entre los 9 y los 12 meses, y puede ser mayor o menor en función de la naturaleza de la lesión, de la evolución del estado del jugador y de su respuesta a la rehabilitación.

Y aunque el regreso a los entrenamientos puede comenzar antes, la reanudación de la competición requiere recuperar la fuerza y la estabilidad, así como la capacidad de cambiar de dirección con seguridad.

El riesgo de recaída

Los riesgos no terminan con el regreso a los terrenos de juego, ya que las estimaciones indican que alrededor del 15% de los deportistas que han sido operados del ligamento cruzado anterior pueden sufrir una nueva rotura en el injerto o en el ligamento cruzado de la otra rodilla, según el diario francés "L'Équipe".

Los riesgos aumentan en los menores de 25 años, especialmente en quienes practican deportes que requieren saltar, girar y cambiar de dirección de forma repentina.


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