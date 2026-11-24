Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, descartó acudir al mercado de invierno para fichar jugadores, pese a las recientes lesiones de dos de los atacantes más destacados del equipo, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, que estarán varios meses de baja por sendas lesiones de rodilla.
Según informa el diario español Marca, Luis Enrique aseguró que la directiva del París Saint-Germain no tiene intención de moverse en el mercado de invierno. El técnico insistió en que el club no piensa fichar a un jugador solo por seis meses y en que confía en los efectivos de los que dispone la plantilla.
«No estamos obligados a ir al mercado y no vamos a fichar a un jugador por seis meses, ese no es nuestro estilo. Tenemos equipo», declaró el entrenador español en la rueda de prensa previa al duelo ante la Roma en París.
Y añadió: «Es cierto que tenemos que estar más atentos, pero con estos jugadores, el cuerpo técnico y la afición no tenemos miedo a nada. Confiamos en nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo y superar las dificultades».
El París Saint-Germain lidera la clasificación de la primera fase de la Liga de Campeones tras sumar cuatro victorias en cuatro partidos, igualado a puntos con el Real Madrid.
Por su parte, la Roma ocupa el vigésimo puesto de la tabla, cerca de los puestos de eliminación del torneo.
Elogios a Gasperini
Luis Enrique elogió a su homólogo en la Roma, el veterano técnico Gian Piero Gasperini, de 68 años, y también alabó a los delanteros del conjunto italiano, entre ellos el neerlandés Donyell Malen, que recientemente marcó cuatro goles ante el Parma en la Serie A, en un partido que la Roma ganó por 5-1.
Malen ha elevado su cuenta a 16 goles en todas las competiciones esta temporada.
«Conocemos a todos los jugadores de la Roma, sobre todo a los delanteros. Malen jugaba antes en banda y, cuando pasó a la posición de delantero centro, demostró su capacidad goleadora. Sus números son impresionantes», afirmó Luis Enrique.
Luis Enrique ya entrenó a la Roma hace 15 años, en una breve etapa que le dejó una gran huella pese a que los resultados no fueron buenos.
El técnico español recordó su paso por el club italiano: «Fue una experiencia muy especial para mí. Guardo buenos recuerdos del año que pasé en Roma».
Y concluyó: «Es una sensación maravillosa cada vez que tengo la oportunidad de visitar Roma, es increíble. Las cosas pueden ir mejor o peor, pero así es la vida y hay que aceptarlo. Guardo recuerdos muy positivos».
Ver perfil del autor
Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson