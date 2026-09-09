¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras la lesión ante Neom, se revela la situación de Somerville de cara al partido contra Al Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
C. Summerville
Arabia Saudita
Países Bajos

¿Regresará el extremo neerlandés al Al-Hilal?

Diversos informes periodísticos revelaron la situación del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al Hilal, respecto a su participación en el próximo partido ante el Al Taawoun en la Roshn Saudi League, tras la lesión que sufrió en el último encuentro frente al Neom.

El Al Hilal visitará al Al Taawoun el próximo sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Al Yaum" señaló que Summerville participará en el partido con normalidad, tras recuperarse de la lesión que sufrió en el encuentro ante el Neom.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

1ª División
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

El extremo neerlandés sufrió una distensión en el músculo isquiotibial, que le obligó a retirarse durante la derrota del Al Hilal frente al Neom por dos goles a cero, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la sexta jornada de la Roshn League.

Summerville es considerado uno de los elementos más destacados del Al Hilal desde su fichaje en el pasado mercado de traspasos de verano, procedente del West Ham United inglés.

Desde entonces, el futbolista de 24 años ha disputado 7 partidos con el Al Hilal en la Roshn League y en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, en los que ha logrado marcar dos goles y dar otras dos asistencias.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google