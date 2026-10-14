La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se prepara para defender su polémica decisión sobre la sanción impuesta al estadounidense Folarin Balogun, después de haber permitido al delantero jugar ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, pese a su expulsión en el partido contra Bosnia y Herzegovina, en un episodio vinculado a una llamada del presidente estadounidense Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Según informó el diario español "Marca", citando fuentes cercanas al Consejo de la FIFA, el organismo planteará, durante su reunión prevista para mañana jueves, el argumento de que las normas disciplinarias no eran lo suficientemente claras en este caso, con el fin de justificar su decisión de suspender la ejecución de la sanción, que provocó críticas y peticiones de abrir una investigación por parte de Bélgica, de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y de varios eurodiputados.

Modificar las normas para justificar la decisión con carácter retroactivo

Las fuentes señalan que la FIFA estudia modificar la redacción del artículo 27 de su código disciplinario, en un movimiento que busca justificar su manera de gestionar el caso, en medio de las dudas sobre la posible influencia de la injerencia política en la decisión.

Las normas en vigor, de acuerdo con los reglamentos y circulares emitidos a lo largo de las dos últimas décadas, establecen que la tarjeta roja conlleva la suspensión automática de al menos un partido.

Asimismo, los casos en los que se puede recurrir la sanción se limitan a circunstancias concretas, como el error en la identificación del jugador expulsado o la existencia de un error grave y evidente en la decisión de expulsión.

La llamada de Trump enciende la crisis

El caso Balogun se ha convertido en una de las principales crisis del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, después de que se revelara una llamada realizada por Trump a Infantino, en la que pidió revisar la expulsión del jugador ante Bosnia y Herzegovina, al considerar que la jugada no merecía la señalización de una falta, algo que el propio presidente estadounidense reconoció.

Por su parte, la Comisión de Disciplina de la FIFA negó haber sufrido cualquier tipo de injerencia en la adopción de su decisión. El organismo explicó, en un comunicado emitido el 6 de julio, que no había anulado la tarjeta roja que recibió Balogun el día 1 de ese mismo mes, sino que decidió suspender la ejecución de la sanción de forma condicional y a prueba.

La comisión impuso al jugador una multa económica de 40.000 dólares, junto a la sanción de un partido de suspensión, antes de decidir dejar en suspenso la ejecución de dicha suspensión durante un año, lo que le permitió jugar ante Bélgica en los octavos de final.

Sin embargo, la selección estadounidense no se benefició de la participación de su delantero, ya que cayó ante su rival belga por 1-4 y se despidió del torneo en los octavos de final.

Balogun: Pensé que era una broma

Tras la eliminación de Estados Unidos del torneo, Balogun reveló cuál fue su reacción cuando le comunicaron la decisión de suspender su sanción, y aseguró que en un primer momento creyó que se trataba de una simple "broma", además de describir lo ocurrido como algo "irreal".

El caso devuelve a la actualidad las dudas sobre la independencia de las decisiones disciplinarias en el fútbol y sobre la coherencia en la aplicación de los reglamentos a todas las selecciones y jugadores, especialmente ahora que la FIFA se prepara para defender su decisión ante su Consejo, mientras continúa la polémica en torno a las circunstancias del episodio.