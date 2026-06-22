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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Tras la histórica victoria de Egipto, el Barcelona sigue invicto en el Mundial

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Hamza desempeñó un papel importante

Los jugadores del FC Barcelona han reforzado su presencia en el Mundial 2026: las selecciones en las que militan ya suman siete victorias tras la segunda jornada, destacando la goleada de España a Arabia Saudí (4-0). y el histórico 3-1 de Egipto sobre Nueva Zelanda.

Según Mundo Deportivo, España lideró con su goleada a la “Selección Verde de Arabia Saudí”, donde las estrellas del Barça brillaron, Egipto sumó su primer triunfo gracias a Hamza Abdelkarim, mientras que Cabo Verde y Uruguay (Araujo) empataron 2-2.

Holanda goleó a Suecia (5-1) con Frenkie de Jong los 60 minutos, y Brasil venció a Haití (3-0) con Raphinha, quien salió lesionado del tendón de la rodilla derecha.

Francia venció a Senegal (3-1) con Jules Koundé, e Inglaterra a Croacia (4-2) con Marcus Rashford y Anthony Gordon, elevando a siete los triunfos de selecciones con jugadores del Barça.

Además, otras seis selecciones con jugadores del Barça empataron: España, Egipto, Brasil, Países Bajos y Portugal; solo Uruguay jugó sin representación azulgrana.

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