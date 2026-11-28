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Kimmich protagonizó una grave acción antideportiva contra el delantero del HSV Alexander Rössing-Lelesiit y fue expulsado con razón.

Corría el minuto 44 del partido de Bundesliga entre el Hamburgo y el Bayern cuando Kimmich y Rössing-Lelesiit se enfrentaron en campo del conjunto muniqués. El jugador del Hamburgo, de 19 años, empujó al experimentado futbolista del Bayern, que le agarró del pelo y lo tiró bruscamente al suelo.

El árbitro Bastian Dankert no dudó y mostró la tarjeta roja a Kimmich por la clara agresión.

«No hace falta seguir dándole vueltas a la jugada. Lo que hizo no estuvo bien. Él lo reconoce y todos lo sabemos. Hay que seguir adelante», dijo el defensa del Bayern Jonathan Tah a Sky tras el pitido final, al ser preguntado por Kimmich.

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El entrenador Vincent Kompany no quiso comentar la jugada: «Mi postura sobre esta situación es que lo hablaremos todo internamente. No quiero dar nada a la opinión pública. Punto. Nada. Tenemos que mantenernos unidos».

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En un partido muy disputado, el Bayern, en inferioridad numérica, no pasó del 0-0 , el quinto empate del equipo más laureado de Alemania esta temporada.

Getty Images

El Bayern, pendiente de otros jugadores con molestias

Tah calificó de «excelente» la reacción del equipo a la inferioridad numérica. El internacional añadió: «Creo que no se notó que jugábamos con uno menos. Y, si se puede decir eso, podemos estar orgullosos de nuestra actuación».

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Para Kimmich fue la tercera expulsión de su carrera profesional. En la temporada 2022/23, el jugador de 31 años vio una segunda amarilla y, en la campaña siguiente, una roja directa.

Además de la sanción que previsiblemente recibirá el centrocampista, el Bayern tuvo que hacer dos cambios por lesión en Hamburgo: tanto Lennart Karl como Konrad Laimer abandonaron el campo antes de tiempo .