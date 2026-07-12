Tras la expulsión de Embolo, ¿en qué consiste la regla del «error de identificación» y por qué genera polémica?

La expulsión del delantero suizo Breel Embolo en el Argentina-Suiza (1-3) de este domingo, en cuartos del Mundial 2026, ha generado polémica. João Pinheiro, que había mostrado al argentino Leandro Paredes y se la asignara a Embolo tras consultar el vídeoarbitraje (VAR).

Las imágenes mostraron que Paredes no había cometido falta, mientras que Embolo simuló para conseguir un tiro libre. Eso le costó una amarilla y, al tener ya una previa, la consiguiente roja.

Lee también

Ya es un hecho... El Barcelona ficha a la estrella belga en alza

Romero sorprende sobre su gol a Egipto: ¡Scaloni me va a matar!

¿En qué consiste la regla de la «identificación errónea»?

La regla de la «identificación errónea» permite que el VAR intervenga para corregir la decisión del árbitro.

Si el árbitro amonesta o expulsa por error a un jugador —de su propio equipo o del rival—, el VAR puede corregir la identidad del sancionado si se demuestra que otro cometió la falta.

Según el IFAB, la revisión se limita a la identidad del jugador; solo se analiza la jugada si ya es revisable por gol, penalti o expulsión directa.

¿Cuándo se aprobó?

Apareció en 2018 con la introducción del vídeo y, en un principio, solo corregía errores dentro del mismo equipo.

El 28 de febrero de 2026, el IFAB amplió la norma para cubrir también errores de identificación entre jugadores de equipos distintos, y la modificación rige desde el Mundial actual.

¿Por qué ha suscitado polémica?

Aunque el texto original solo permite corregir la identidad del jugador, la FIFA interpreta que, si se saca una tarjeta al jugador equivocado, se puede revisar toda la jugada, incluso para detectar posibles fraudes.

Los detractores creen que se excede el texto original, mientras que la FIFA lo ve como una garantía de justicia.

Las dos primeras aplicaciones en el Mundial

La primera aplicación ocurrió en el partido Estados Unidos-Paraguay: se anuló la amarilla al estadounidense Tim Ream y se impuso al paraguayo Miguel Almirón tras probarse su engaño. Esta mañana se repitió en Argentina-Suiza.

En ambos el árbitro amonestó al jugador equivocado, pero el VAR corrigió la identidad y trasladó la tarjeta al culpable, algo que la FIFA valida aunque aún se debate entre expertos.



