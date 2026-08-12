Según informa Sport Bild, el comité presidencial del club habría dado luz verde. Ahora, el consejo de supervisión debe dar aún su visto bueno al nombramiento. La reunión correspondiente para ello está prevista para el 25 de agosto.

Recientemente, el presidente de honor Uli Hoeneß cifró "en un 100" por ciento las opciones de que Eberl pueda seguir trabajando en el FC Bayern más allá de su contrato, que se extiende hasta 2027. Al margen de la final de la DFB-Pokal en mayo, Hoeneß había situado las opciones de la continuidad de Eberl en una entrevista con Spiegel todavía en "60:40". También el presidente del club, Herbert Hainer, se había pronunciado positivamente sobre el asunto hace poco.

Según el informe, en las últimas semanas se produjo en Eberl una especie de transformación. Inmediatamente después de la final de copa, habría buscado con más intensidad la cercanía de Hoeneß y del miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge. Ambas figuras del club habían echado en falta anteriormente un intercambio regular. El día en que Hoeneß elevó el porcentaje al 100 por ciento, el órgano se reunió, según Sport Bild, y se pronunció a favor de la renovación.

Además, el comité presidencial también se habría pronunciado, según Sport Bild, a favor de continuar la colaboración con el CEO Jan-Christian Dreesen, cuyo contrato también se extiende hasta 2027. Tanto en el caso de Dreesen como en el de Eberl, la duración de un nuevo contrato sigue abierta. Eberl llegó al Bayern el 1 de marzo de 2024 como sucesor de Hasan Salihamidzic, mientras que Dreesen asumió la presidencia del consejo directivo en mayo de 2023.

¿Cómo convenció Max Eberl al órgano del FC Bayern Múnich?

Además, en el consejo de supervisión se habría tomado nota de que la colaboración entre Eberl y Dreesen ha mejorado. Ambos habrían cerrado conjuntamente el fichaje de Ismael Saibari (55 millones de euros procedente del PSV Eindhoven). El traspaso de Nathaniel Brown (50 millones de euros más bonus desde el Eintracht Frankfurt), en cambio, se atribuye en gran medida a Eberl.

Gracias a una buena preparación de las conversaciones con los respectivos entornos de los jugadores, Eberl habría logrado que los acuerdos no estuvieran en ningún momento en peligro. Además, rebatió la acusación de que cerraría fichajes demasiado rápido y demasiado caros. Tanto con Brown como con Saibari, Eberl demostró sensibilidad.

Sin embargo, Eberl aún debe despejar otra acusación. La de que se desprende de muy pocos candidatos a salir y vende demasiado barato. De los candidatos a salir, hasta ahora solo Alexander Nübel (Besiktas Estambul) ha abandonado el club. En cambio, todavía no se ha encontrado comprador para Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza. No obstante, según informaciones de Sport Bild, Eberl está ejerciendo una enorme presión sobre el trío. Una presión que, a su vez, recibe él del consejo de supervisión.