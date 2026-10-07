En un acontecimiento excepcional, Lionel Messi se prepara para regresar a España, no para enfrentarse al Real Madrid, sino para encontrarse cara a cara con la comunidad educativa española, en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Oviedo, en el norte del país.

Esta esperada visita se enmarca en la concesión a Messi del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el máximo reconocimiento deportivo y cultural de España, que obtuvo el pasado 3 de junio, convirtiéndose así en el primer futbolista de la historia en recibir este galardón de forma individual desde su creación en 1987.

El diario argentino "ole" aclaró que el encuentro no será una mera celebración protocolaria, sino una conferencia y un acto educativo dirigido en primer lugar a niños y jóvenes, dentro del programa cultural "Semana de los Premios", abierto al público de forma gratuita.

El eje del encuentro será el proyecto "El juego del número 10", la innovadora iniciativa educativa lanzada por la Fundación Princesa de Asturias e inspirada en la propia figura de Messi. En ella se pidió a los estudiantes de los colegios de la región que, basándose en declaraciones previas de la estrella argentina, imaginaran una forma nueva e innovadora de jugar al fútbol dentro de sus escuelas, en un intento de vincular los valores del deporte con la creatividad y la educación.

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El jurado del premio había concedido a Messi este galardón en reconocimiento a "su deslumbrante talento y su excepcional trayectoria deportiva", elogiando asimismo "su incansable y continua labor benéfica para impulsar las oportunidades de acceso a la educación y la atención sanitaria de los niños más desfavorecidos". También destacó su conducta ejemplar sobre el terreno de juego, su firmeza, su humildad y su compromiso con el equipo como campeón del mundo con Argentina en 2022.

Con este reconocimiento, la Pulga se suma a la lista de leyendas mundiales que ya han recibido el premio, como la leyenda del tenis Serena Williams, el corredor de maratón Eliud Kipchoge, la leyenda del atletismo Carl Lewis y las estrellas del baloncesto español Pau y Marc Gasol.



