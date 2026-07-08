Tras la eliminación ante Argentina, Mostafa Shubair envió un breve mensaje a la afición

Mustafa Shubair, portero de Egipto, habló a la afición tras la eliminación en octavos del Mundial ante Argentina.
Egipto llegó a ganar 2-0, pero Argentina remontó en los últimos minutos con tres goles en un partido marcado por la polémica arbitral.
Durante el encuentro, Shubair detuvo un penalti de Lionel Messi y brilló ante varios ataques.
Horas después de la eliminación, publicó en redes sociales varias fotos de sus atajadas.
Escribió: «Ojalá hayamos hecho honor a vosotros... Estoy orgulloso de esta generación».
Shubair fue uno de los mejores de Egipto y clave para que los Faraones llegaran por primera vez a octavos.