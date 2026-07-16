Tras la dura derrota, la Federación Inglesa decide el futuro de Tuchel

Tras perder 2-1 ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026, la Federación Inglesa de Fútbol ha decidido el futuro del seleccionador alemán Thomas Tuchel.

Inglaterra ganaba 1-0 con gol de Anthony Gordon (55’) hasta que Argentina remontó con tantos de Enzo Fernández (85’) y Lautaro Martínez (90+2’).

La prensa y la afición critican a Tuchel por esos dos goles tardíos que eliminaron a Inglaterra de la final por primera vez desde 1966.

El domingo se medirá a Francia por el tercer puesto, mientras Argentina jugará la final contra España.

Según el «Daily Mail», Tuchel mantiene el respaldo de la Federación Inglesa pese a la eliminación.

Algunos se preguntan si el alemán, con contrato hasta la Euro 2028, deberá pelear por conservar su cargo tras esta dolorosa derrota.

Sin embargo, la Federación Inglesa mantiene su confianza en el exentrenador del Chelsea y el Bayern de Múnich, y este seguirá en su cargo si así lo desea.

Tras el partido contra Argentina, Tuchel reafirmó su compromiso de llevar a Inglaterra a la Euro 2026, tras renovar en febrero.







