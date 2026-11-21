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Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, considera que el Leeds no habría dispuesto del penalti que obtuvo en su contundente victoria por 4-1 ante los blues si el árbitro Michael Oliver no hubiera tomado la decisión de señalarlo sobre el terreno de juego.

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La cadena AOL recogió las declaraciones de Alonso en la rueda de prensa, en las que afirmó: «Creo que la decisión de Michael Oliver de señalar el penalti fue dura. Probablemente el VAR no habría intervenido para tomar la decisión de esa manera. Para mí, no fue penalti».

El Leeds remontó el marcador y logró su primera victoria en Stamford Bridge desde 1999, lo que aumenta la presión sobre Alonso después de que el Chelsea sufriera su tercera derrota en los últimos cuatro partidos de la Premier League.

Los locales se adelantaron en el minuto 25 por medio de Emmanuel Emegha, pero el Leeds empató enseguida, cuando Noah Okafor colocó el balón junto al palo largo apenas tres minutos después.

El Leeds se puso por delante al comienzo de la segunda parte tras un polémico penalti, señalado al considerarse que Morgan Rogers había tocado el balón con la mano en un intento de disparo a puerta de Jayden Bogle.

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Dominic Calvert-Lewin transformó la pena máxima, decretada tras la revisión del VAR, y a partir de ese momento el Leeds se adueñó del partido y sumó dos goles más por medio de Okafor y Brenden Aaronson.

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Pese al dominio del Leeds, el penalti transformado por Calvert-Lewin supuso un punto de inflexión en el encuentro.

Preguntado por la decisión, Alonso afirmó que no cree que el árbitro y el VAR acertaran.

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«No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo», añadió Alonso en la rueda de prensa.

Aunque Alonso se mantuvo firme en su postura sobre el penalti, el técnico español reconoció que el Chelsea había perdido el control del partido antes de que Calvert-Lewin anotara el gol que ponía por delante a su equipo, y aseguró que su conjunto atraviesa una etapa de fragilidad tras su última derrota.

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«Las cosas empezaron a torcerse tras el gol del empate, y después del cambio perdimos por completo el impulso», prosiguió Alonso.

«Hasta ese momento estábamos haciendo un buen partido. Creo que generábamos ocasiones, jugábamos mucho en campo contrario y conseguíamos salir de la presión. Pero desde ese momento ellos empezaron a creer que podían ganar, mientras que nosotros empezamos a perder esa fe», señaló.

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«Después de eso no fuimos capaces en ningún momento de recuperar las buenas sensaciones a nivel mental, dejamos de poder salir de la presión y no logramos acercarnos a la portería, y eso cambió por completo el curso del partido», apuntó.

«Hoy he sentido que probablemente atravesamos una etapa de fragilidad mental y que nuestra confianza se resiente cuando recibimos un golpe, y no somos capaces de recuperarnos con la fuerza y la solidez necesarias», subrayó.

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«La afición está decepcionada porque las expectativas son altas. Entiendo su frustración. Hubo momentos en los que no competimos al nivel exigido», concluyó Alonso.