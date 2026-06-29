Tras la dimisión de Al-Meshal, estos son los requisitos para optar a la presidencia de la Federación Saudí

La Federación Saudí de Fútbol ha anunciado hoy los requisitos para optar a la presidencia de su consejo de administración, tras la dimisión de Yasser Al-Misehal por el fracaso de la candidatura al Mundial 2026.

Al-Meshal renunció tras la eliminación del equipo en la fase de grupos, lo que abrirá la elección de un nuevo consejo que guíe el fútbol saudí en la próxima etapa, con competiciones como la Copa del Golfo 2026 y la Copa de Asia 2027.

La Federación Saudí de Fútbol exige que el candidato tenga al menos dos años de experiencia en puestos de liderazgo en el fútbol, nacional o internacional, en los últimos cinco años.

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Además, debe ser saudí, residir en el Reino, tener título universitario y hablar inglés.

Además, su expediente civil debe estar limpio de antecedentes que afecten al honor o la integridad y no haber sufrido sanciones de inhabilitación, pérdida de membresía o expulsión de ningún club u organismo deportivo.

Además, el candidato debe tener entre 28 y 70 años, según el reglamento electoral.

La Federación anunciará en días el calendario de candidaturas y elecciones para elegir la nueva junta que sucederá a Yasser Al-Misehal tras siete años al frente.