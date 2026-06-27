Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Tras la despedida del Mundial... ¿Cuándo volverá la selección saudí a Riad?

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
Cabo Verde
Arabia Saudita
EE. UU.

«Los Verdes» quedaron eliminados del Mundial en la fase de grupos

Según los medios, ya se conoce la fecha de regreso de la selección saudí a Riad tras su temprana eliminación del Mundial 2026.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston.

Según el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, la delegación ya regresó a su sede de entrenamiento en Austin, Texas, tras el partido.

El lunes partirá hacia Riad.

El equipo, último del Grupo 8 con dos puntos (empates 1-1 con Uruguay y 0-0 con Cabo Verde, y derrota 4-0 ante España), cerrará así su participación en la fase de clasificación.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Es la sexta vez seguida que Arabia Saudí no avanza a la segunda fase; solo lo logró en 1994.

Anuncios