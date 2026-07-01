Tras la derrota ante Marruecos, las estrellas de Holanda sufren insultos racistas

Los jugadores de la selección holandesa Justin Kluivert, Quinten Timber y Crisencio Summerville sufrieron insultos racistas en redes tras fallar sus penaltis en la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026.

La selección de Holanda quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 1-1 y perder 3-2 en los penaltis ante Marruecos en la madrugada del martes.

La Federación Holandesa de Fútbol ha condenado los mensajes «discriminatorios, racistas y de incitación al odio» recibidos.

La Federación Holandesa de Fútbol informó que se pondrá en contacto con la organización «Meld, contra la discriminación en línea» para valorar acciones legales.

La federación recordó que este tipo de agresiones no es nuevo y citó los ataques racistas que sufrieron los jugadores ingleses Marcus Rashford, Bukayo Saka y Jadon Sancho tras la final de la Eurocopa 2020.

El comunicado subrayó que «la discriminación va en contra de todo lo que representa el fútbol».