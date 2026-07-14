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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras la derrota ante Al-Hilal, el exguardameta de Al-Nassr reemplaza a Al-Oweis en Al-Dir'iya

Fichajes
Al Hilal
Al Diriyah
Al Nasr FC
A. Al Bukhari
1ª División
M. Al Owais
Arabia Saudita

El club recién ascendido a la Liga Roshen sigue reforzándose

Al-Dir'iya sigue reforzándose antes de su debut en la Liga Roshen de Arabia Saudí con el fichaje del exguardameta del Al-Nassr.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el club Al-Dir'iya ha alcanzado un acuerdo con Amin Bukhari, exportero del Al-Nassr, para ficharlo este verano como agente libre tras acabar su contrato con el Al-Fateh.

Firmará un contrato de una temporada, renovable, durante la concentración en Suecia, tras pasar el reconocimiento médico.

Será su séptimo club en Arabia Saudí tras Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ittifaq, Damak, Al-Fateh y Al-Nassr, donde jugó entre 2020 y 2025.

Su llegada se produce días después de que el club fracasara en fichar a Mohammed Al-Owais, quien finalmente regresó al Al-Hilal.

El club, recién ascendido a la Liga Roshen, ya había reforzado la portería con Nikola Vasilj, portero de Bosnia, por dos temporadas.

El Al-Dir’iya debutará en la Liga Roshen tras ganar al Al-Ula en la final de ascenso.

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