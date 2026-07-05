Tras la denuncia del Al-Ahly, la Comisión de Disciplina decide sobre la sanción al responsable del Al-Nasr

Hoy, la Comisión de Disciplina y Ética emitió una resolución sobre la denuncia del Al-Ahli contra el directivo del Al-Nassr, Faisal Al-Sulaihem, por incidentes en el partido de la Liga Roshen de Arabia Saudí la temporada pasada.

El incidente ocurrió en la última jornada de la Liga Roshen, donde el Al-Nasr venció 2-0 al Al-Ahli. El partido se desarrolló en un ambiente tenso y terminó con altercados entre jugadores de ambos equipos, lo que requirió la intervención de los cuerpos técnicos y directivos para controlar la situación.

Tras ello, el Al-Ahli denunció a Al-Sulaihem por agredir a uno de sus jugadores, lo que llevó a la Comisión a investigar el caso.

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Tras analizar la documentación, la comisión admitió la denuncia a trámite pero la desestimó en el fondo, conforme al artículo 144 del Reglamento de Disciplina y Ética.

El Al-Ahly puede recurrir la resolución en el plazo marcado si quiere seguir el proceso.

Cabe recordar que el Al-Nassr se proclamó campeón de la Liga Roshen tras una reñida lucha con el Al-Hilal que se prolongó hasta los últimos metros.