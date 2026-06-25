Tras la decisión de Martínez, Bernardo Silva entra en un túnel oscuro en el Mundial

Un informe periodístico publicado este jueves indica que el portugués Bernardo Silva sufrió un fuerte golpe que podría marginarlo de los próximos partidos de su selección en el Mundial.

Portugal debutó con victoria al vencer 5-0 a Uzbekistán, con dos goles de Cristiano Ronaldo.

Según el diario «AS», la selección portuguesa descansó en Palm Beach (Florida) un día después de la gesta de Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales.

La atención se centró en la estrella de Madeira, pero también destacaron la mejora de varios jugadores, especialmente Bruno Fernandes, y la sorpresa en la alineación titular respecto al debut contra la República Democrática del Congo: João Félix.

Sus pases con la selección recordaban a los que ofrece en el Al-Nassr. El exjugador del Atlético se ha ganado un puesto en el once tras una gran temporada en Arabia Saudí.

Solo faltaba que el seleccionador, Roberto Martínez, diera el último paso y lo incluyera en el once, lo que implicaba dejar fuera a Bernardo Silva, uno de los más destacados y protagonista de los titulares tras confirmar su fichaje por el Real Madrid.

Dado que su rendimiento en el debut fue normal y el de Félix ante Uzbekistán fue superior, todo indica que no regresará al once para el decisivo encuentro contra Colombia en Miami, la madrugada del domingo.

Aunque Roberto Martínez confía en él, ya lo marginó en marzo y volvió a hacerlo tras el Mundial cuando el equipo no rindió.

Además, en la lucha por un lugar en el once están Consesao y Rafael Leão, capaces de jugar en su demarcación.

Aunque ambos son extremos puros, el único hueco en el once está precisamente en la banda. Bernardo ofrece variantes respecto a los jugadores de esa posición, pero la situación se le ha complicado tras lo ocurrido en el Mundial.