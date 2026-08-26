Tras la decisión de excluirlo: el PSG define su postura sobre la renovación del contrato de Dembélé

Un informe de prensa reveló, este miércoles, la postura del Paris Saint-Germain sobre la renovación del contrato de su jugador francés, Ousmane Dembélé, a la luz de su situación actual.

El futuro del ganador del Balón de Oro volvió a primer plano en las últimas horas tras la decisión del club de darle descanso en el partido de su equipo ante el Lille.

Esta contundente decisión de la directiva del club parisino llegó después del tropiezo en la primera jornada ante el Rennes con un empate (2-2), después de que el equipo se hubiera visto por detrás con dos goles a cero.

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Dembélé había sido sustituido entre las dos mitades de aquel partido junto a su compañero Khvicha Kvaratskhelia, y se decidió su exclusión oficial del próximo encuentro con el objetivo de darle descanso, mientras que otros informes insinuaron que ese paso era un castigo para el jugador debido a la caída de su rendimiento.

Este asunto suscitó nuevas preguntas sobre su situación, especialmente porque el club parisino trabaja desde hace varios meses con sus agentes para extender su contrato.

El objetivo es añadir uno o dos años a su contrato, lo que lo mantendría con el Paris Saint-Germain hasta 2029 o 2030.

En París no hay preocupaciones dignas de mención respecto a la situación: el jugador y el club están de acuerdo en continuar la colaboración, y las negociaciones avanzan de forma positiva.

Se suspenderán temporalmente durante el último tramo del mercado de fichajes de verano, antes de reanudarse tras su cierre, según la cadena "RMC Sport".

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