La selección de Kuwait afronta una difícil prueba ante su homóloga de Irak, en busca de su primera victoria en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", con un claro deseo de superar los errores de la última jornada y recuperar el equilibrio antes del esperado enfrentamiento.

El portugués Hélio Sousa, entrenador de Kuwait, aseguró que el enfrentamiento ante Irak representa un gran desafío, subrayando que el cuerpo técnico trabaja en mejorar los aspectos físicos y técnicos y corregir los errores que aparecieron en el partido anterior, con el fin de sumar los tres puntos.

Sousa afirmó durante la rueda de prensa previa al encuentro: "El partido de mañana será un desafío para nosotros, y los últimos 30 minutos de nuestro partido anterior fueron difíciles, por lo que debemos jugar con fuerza y entusiasmo. Trabajamos duro para mejorar nuestro nivel, y esperamos conseguir la victoria y aplicar nuestras ideas de la manera requerida".

Sobre la presión, explicó: "La presión está siempre presente, ya sea que nos enfrentemos a selecciones fuertes o no, y está presente en los entrenamientos y los partidos. Trabajamos para lograr la victoria, potenciar nuestras capacidades y mejorar nuestro rendimiento para alcanzar el objetivo deseado".

Sousa habló sobre la presencia del público, diciendo: "Es maravilloso que haya un gran público que nos apoye, y sin duda el público iraquí acudirá para respaldar a su selección, pero nosotros trabajaremos para ofrecer lo mejor de nosotros".

El entrenador de Kuwait añadió: "Trabajamos para elevar nuestro nivel físico y técnico, especialmente porque la selección de Irak cuenta con jugadores que juegan fuera del país, por lo que somos conscientes de la magnitud del desafío que nos espera".









Por su parte, Nasser Faleh, jugador de la selección de Kuwait, aseguró que su equipo está listo para el enfrentamiento, señalando que los jugadores buscan corregir los errores del partido anterior y lograr la primera victoria en el torneo.

El jugador de la selección de Kuwait afirmó durante la rueda de prensa: "Nuestra preparación es buena para el partido contra Irak, y trabajamos en corregir los errores y prepararnos de la manera requerida, y buscamos conseguir los tres puntos".

Y concluyó: "Es natural que como jugadores afrontemos presiones, y ofrecimos el nivel requerido en el partido anterior, pero no tuvimos acierto para lograr el resultado, y trabajaremos para dar alegría a la afición kuwaití".

El reglamento del torneo establece la clasificación del primer y segundo clasificado de cada grupo a las semifinales, de modo que el líder del primer grupo se enfrenta al subcampeón del segundo grupo, mientras que el líder del segundo grupo se enfrenta al subcampeón del primer grupo.

Los ganadores de los dos enfrentamientos de semifinales se clasifican para el partido final, previsto para el 6 de octubre de 2026, para determinar al campeón de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.