Así lo anunció el lunes por la noche el club del exjugador del Bayern David Alaba, que agradeció al técnico de 55 años una etapa «marcada por importantes éxitos».

El equipo de Runjaic solo había sumado cinco puntos en los diez primeros partidos de la presente temporada de la Serie A. El Udinese, que lleva más de 30 años consecutivos en la máxima categoría, se encuentra hundido en la zona baja de la tabla, en el puesto 19, tras perder por 2-5 en casa ante la AS Roma el pasado sábado.

Runjaic llegó a Udine en 2024 procedente del Legia de Varsovia y llevó al club a la mitad alta de la clasificación por primera vez en más de diez años. Paolo Zanetti suena como posible sustituto. En su carrera en la Serie A ya ha entrenado al Verona, al Empoli y al Venezia.

Anteriormente, el austríaco de nacimiento ya había ejercido como entrenador principal en Alemania, entre otros clubes en el Darmstadt 98, el MSV Duisburg, el 1. FC Kaiserslautern y el 1860 Múnich.