Continúan los cambios administrativos en el seno del Al-Nassr saudí, en un intento por reordenar la situación tras la crisis financiera que golpeó al club durante el último periodo, y que se ha proyectado sobre distintos frentes, tanto administrativos como deportivos, antes del inicio de la nueva temporada.

Las deudas acumuladas, estimadas en unos 800 millones de riales saudíes, han impuesto una nueva realidad dentro del club, donde la prioridad ha pasado a ser el saneamiento de la situación financiera, algo que se ha reflejado de forma directa en los movimientos de la directiva durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Pese a que el Al-Nassr alcanzó un acuerdo con el portugués Samu Costa, jugador del Real Mallorca español, la operación aún no se ha cerrado, a la luz de las limitaciones económicas que afronta el club, mientras que la directiva ha preferido centrarse en asuntos internos, entre los que destacó la renovación del contrato de Abdulrahman Ghareeb antes del comienzo de la temporada.

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En un nuevo paso dentro del plan de reducción de gastos y de reestructuración de la gestión administrativa, la directiva del Al-Nassr decidió limitar las atribuciones financieras de la dirección ejecutiva actual, que incluye al portugués Simão Coutinho, director deportivo, junto a José Semedo, director de contrataciones, con el fin de controlar el gasto durante la próxima etapa.

Asimismo, el periodista Abdulaziz Al-Osaimi reveló otra decisión dentro del club, consistente en el cese del portugués Luís Paraveta de su condición de miembro de la junta directiva y de la comisión ejecutiva, en un movimiento que despertó un amplio interés entre la afición del Al-Nassr.

Esta decisión tiene un significado especial, ya que Paraveta era considerado el representante del astro portugués Cristiano Ronaldo dentro de la junta directiva del Al-Nassr, convirtiéndose así en el nombre más reciente que abandona la escena, en un momento en el que el club parece encaminado a rediseñar por completo su estructura administrativa, en busca de una salida a su crisis financiera y de recuperar su estabilidad antes del inicio de la temporada.