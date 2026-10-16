La Comisión de Apelación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha notificado a la Real Federación Española de Fútbol el rechazo del recurso presentado por esta, en relación con los incidentes ocurridos durante el partido amistoso que enfrentó a las selecciones de España y Egipto el pasado 31 de marzo en la ciudad de Barcelona.

En virtud de esta decisión, queda confirmada la sanción impuesta, que incluye una multa económica de 20.000 dólares estadounidenses, además del cierre de al menos el 15% del aforo del estadio en el primer partido amistoso que dispute la selección española absoluta masculina en casa, según el diario español "Marca".

En aquel encuentro, que terminó con empate sin goles, un grupo de aficionados de la selección española profirió cánticos contra los musulmanes, como "el que no bote es musulmán", en torno al minuto 10 de la primera parte, antes de que se repitieran al inicio del segundo tiempo.

A lo largo de todas las fases del procedimiento disciplinario, la federación española mantuvo su postura, insistiendo en que actuó de forma inmediata, firme y eficaz desde el momento en que se detectó el incidente: los mecanismos de control de la federación descubrieron esos comportamientos de manera directa, se informó de inmediato al equipo arbitral, en paralelo al refuerzo de la seguridad en la zona afectada y a la difusión de mensajes de advertencia por la radio interna y las pantallas del estadio, además de la plena colaboración con las autoridades competentes para identificar a los responsables. Esas medidas lograron evitar que los cánticos se repitieran y, de hecho, recibieron un amplio rechazo y reprobación por parte del público presente en las gradas.

La federación española considera que la sanción confirmada resulta sumamente severa, especialmente si se tienen en cuenta decisiones y resoluciones anteriores dictadas por los propios órganos de la FIFA, ya que no se impuso un cierre automático de las gradas en otros casos más graves o que incluían antecedentes disciplinarios. Sobre esa base, la federación española ha anunciado que se prepara para presentar un recurso oficial contra la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.