Tras la crisis de Mohamed Salah, Abu Rida apaga el incendio de la selección de Egipto a su manera

Mientras aumenta la polémica en torno a la selección de Egipto y el cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan e Ibrahim Hassan, parece que la Federación Egipcia de Fútbol no se dirige a tomar decisiones precipitadas, a la espera de que se completen los informes oficiales y de que se calmen los ánimos antes de resolver los expedientes pendientes.

El periodista Ahmed Shobier, exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto, reveló la postura de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, respecto a los últimos acontecimientos, asegurando que lo que se ha rumoreado sobre la remisión de Ibrahim Hassan a una investigación carece de fundamento.

Shobier dijo a través de su cuenta en la plataforma "X": "Se ha dicho que hay una remisión de Ibrahim Hassan a una investigación; este asunto carece de fundamento".

Explicó que Abu Rida espera el informe de Khaled El Deraandaly, junto con el informe del cuerpo técnico de la selección de Egipto, antes de debatir la crisis y tomar cualquier medida, señalando que el presidente de la Federación de Fútbol prefiere dar tiempo para que se calmen los ánimos y se reduzca la tensión.

El exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto añadió que Abu Rida quiere que los expedientes se debatan en un ambiente tranquilo, de modo que se garantice llegar a una etapa de disciplina y racionalidad dentro de la selección.

Shobier recalcó que la relación entre la Federación de Fútbol y el cuerpo técnico representa una prioridad para Abu Rida, además de la necesidad de mejorar la relación entre los cuerpos técnico y administrativo y los jugadores, entre ellos Mohamed Salah, Hamza Abdelkarim y Mohamed Abdelmoneim.

Concluyó que el objetivo es construir una relación basada en el respeto y la cooperación entre todas las partes, lejos de menospreciar a los jugadores, al cuerpo técnico o a la Federación de Fútbol, de modo que se garantice la estabilidad de la selección de Egipto durante la próxima etapa.



