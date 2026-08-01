El club saudí Al-Ahli se acercó a cerrar un nuevo fichaje durante el actual periodo de traspasos de verano, después de alcanzar un acuerdo con el Al-Ettifaq para incorporar al lateral Radhi Al-Otaibi, en un movimiento que busca reforzar el flanco derecho antes del inicio de la nueva temporada.

Según informes de prensa, la dirección del Al-Ettifaq aceptó vender el contrato del jugador por 17 millones de riales saudíes, tras concluir las negociaciones entre ambas partes y llegar a un acuerdo definitivo sobre los aspectos económicos y contractuales.

El movimiento del Al-Ahli se produjo en el marco del intento de la dirección por disponer de opciones adicionales en la posición de lateral derecho, especialmente ante la incertidumbre que rodea el futuro de Ali Majrashi, cuya ausencia en la concentración del equipo en el extranjero suscitó mucha polémica durante los últimos días.

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Las fuentes confirmaron que el Al-Ahli ha concluido la mayoría de los detalles del acuerdo con el Al-Ettifaq, y solo queda completar los trámites finales con el jugador, de cara a anunciar oficialmente su traspaso y su incorporación a los preparativos del equipo para la nueva temporada.

La dirección del Al-Ahli considera que Radhi Al-Otaibi representa una incorporación importante gracias a su disponibilidad y a su experiencia en la Roshn League, para ser una de las soluciones en las que confíe el cuerpo técnico, en el marco del deseo del club de afrontar la nueva temporada con una plantilla completa y capaz de competir por todos los títulos.