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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Tras la crisis de Cristiano Ronaldo, Vitinha realiza unas sorprendentes declaraciones sobre Portugal

C. Ronaldo
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El trabajo de Jesús comienza a dar sus frutos

La huella de Jorge Jesus comenzó a notarse rápidamente en la selección portuguesa, después de que Vitinha, estrella del Paris Saint-Germain, elogiara los cambios introducidos por el nuevo entrenador, asegurando que el trabajo empieza a dar frutos dentro del campo.

Vitinha regresó al once titular ante Dinamarca para firmar uno de sus mejores partidos con la camiseta de Portugal, después de anotar su primer gol internacional de cabeza tras un centro de Bruno Fernandes durante la segunda parte, en un encuentro en el que mostró una precisión en el pase del 90%.

Vitinha declaró a la cadena «RTP» tras el partido: «El trabajo del entrenador empieza a dar frutos, y eso es evidente. Creo que fui muy claro y, por suerte, las cosas van bien. Esta es la forma en la que queremos continuar».

Y añadió, dirigiendo un mensaje a la afición portuguesa, en declaraciones recogidas por el diario español «Marca»: «Si el estadio Do Dragão se llena por completo, ganaremos a Noruega por 4-0, sería perfecto».

Y sobre el ambiente dentro de la selección después de la polémica en torno a Cristiano Ronaldo, Vitinha explicó: «Intentamos centrarnos en el partido y lo conseguimos. Ofrecimos una gran actuación y felicito a todo el equipo. La moral está muy alta, y cuando es tan fuerte la victoria se vuelve más cercana incluso si las cosas no salen a nivel técnico como se requiere».



Por su parte, Gonçalo Ramos siguió demostrando su capacidad para suplir la ausencia de Ronaldo, después de marcar un gol y dar una asistencia ante Dinamarca, elevando su cuenta a 13 goles internacionales con una media de un gol cada 94 minutos.

Ramos declaró: «Siempre es bueno marcar, contribuir y crear goles, pero lo más importante es ganar. Todos tenemos un gran nivel, el entrenador tiene muchas opciones y estoy contento de afianzar mi lugar en el equipo».

El delantero de Portugal elogió al nuevo entrenador, asegurando que los jugadores entienden ahora sus funciones con mayor claridad: «Jesus es una incorporación valiosa, y ahora entendemos mejor el juego. Sabemos la posición de cada jugador, en defensa y en ataque, y eso se vio en el partido de hoy y en los últimos encuentros».

Y Ramos concluyó: «Mejoramos día a día, y es un proceso continuo. Me gusta jugar de esta manera porque se adapta a mi estilo, además de que recuperar el balón en zonas peligrosas siempre nos acerca a marcar y a crear ocasiones».

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