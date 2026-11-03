Tras la crisis de China, un periodista francés: hay una conspiración para hundir a Mbappé

El periodista francés Daniel Riolo defendió con firmeza a la estrella francesa Kylian Mbappé, elogiando su fortaleza mental y su capacidad para superar una semana extremadamente difícil con el Real Madrid, tras la amplia polémica que desató en China por una imagen satírica publicada por el delantero que incluía una broma sobre el líder chino Mao Zedong, además de las reacciones que siguieron a no haber ganado el Balón de Oro.

Riolo elogió la fortaleza mental que mostró Mbappé al enfrentar esta crisis, durante su intervención en el programa "L'After Foot" en la radio francesa "RMC", afirmando: "Sin duda hay que poner el foco en esa historia completamente absurda que apareció justo después de la gala del Balón de Oro. Mbappé muestra una fortaleza mental muy por encima de lo normal. Superar algo así no fue nada sencillo, pues tuvo dimensiones políticas y diplomáticas, y se le puso encima una carga enorme, y luego, pocos días después, ofrece una actuación como la de ayer, aunque fuera ante un equipo modesto, y eso confirma que estamos ante una personalidad realmente fuerte".

Riolo destacó el fuerte regreso de Mbappé, a pesar de las presiones a las que se vio sometido, después de marcar un gol en la portería del Racing de Santander.

Pero el periodista francés subrayó que las presiones a las que se enfrenta Mbappé no cesarán mientras no se aborde el verdadero problema, que consiste, según su opinión, en la existencia de un plan o una conspiración dirigida contra el delantero del Real Madrid.

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Al respecto, dijo: "Ya lo sabíamos, pero una historia como esta... nunca antes se había enfrentado a algo semejante. Lo que ocurrió en Suecia fue grave, pues se le imputaron acusaciones de violación, antes de que la fiscalía, tras una investigación que duró dos meses, concluyera que no existía acto delictivo. Pero, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? A menudo se dice que todo lo que rodea a Mbappé es irracional, pero esta historia roza los límites del extremismo, es una locura".

Riolo añadió, confirmando su asombro ante la magnitud de las reacciones contra el jugador: "Que se lancen todas estas acusaciones contra Mbappé basándose en un vídeo que data de hace meses, y que luego llegue la violenta reacción de China decidiendo simplemente no transmitir los partidos, eso es algo completamente irracional. Lo que ocurrió en Suecia también fue irracional, y hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada de aquel caso. Lo que quiero decir es que no condujo a ningún resultado. ¿Han visto a qué dio lugar? ¿Todavía hay gente que cree que no existe alguna conspiración destinada a derribarlo?".

Y continuó, preguntándose: "¿De verdad creen que hablar de una conspiración es solo una teoría? El vídeo que apareció tres meses después, y lo que ocurrió en Suecia... hay demasiadas coincidencias, de verdad".