La afición del Al Nassr envió un mensaje especial a su estrella portuguesa Cristiano Ronaldo durante el enfrentamiento ante el Al Diriyah en la Liga Roshn saudí, en relación con su reciente conflicto con la selección de Portugal.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal en Dinamarca la semana pasada, debido a una discrepancia con su entrenador Jorge Jesús, a raíz de no haber disputado el partido ante Noruega en la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

La afición del Al Nassr quiso apoyar al "cohete de Madeira" durante el enfrentamiento ante el Al Diriyah, este viernes, en el estadio Al Awwal Park, en la octava jornada de la competición de la Liga Roshn saudí.

Antes del inicio del partido, la afición del Al Nassr desplegó una gran pancarta que llevaba las tres letras favoritas de Ronaldo, "CR7", junto a la frase "La grandeza se gana" en inglés.

La afición del Al Nassr también se esmeró en corear el nombre de la estrella portuguesa al comienzo del partido, así como al llegar al minuto siete, en alusión al número de su dorsal favorito con el Al Nassr.

La afición del Al Nassr quiso dar ese paso para apoyar al capitán del primer equipo, pese a que ello va en contra del exentrenador del equipo, Jorge Jesús, quien lo llevó a conquistar la Liga saudí la temporada pasada.

Cabe recordar que el Al Nassr afrontó el partido ante el Al Diriyah ocupando el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la Liga saudí con 16 puntos, a 3 puntos del Al Qadisiyah, líder de la competición, aunque el Al Nassr ha disputado un partido menos.