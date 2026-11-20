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JJ Gabriel, de 16 años, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.

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Según informa el diario Mundo Deportivo, el acuerdo con J Gabriel es inminente y podría anunciarse oficialmente en breve.

El Real Madrid pagará 360.000 euros al Manchester United en concepto de derechos de formación del joven futbolista.

Los dirigentes del Real Madrid consideran que JJ Gabriel tiene madera de gran estrella de futuro, pero en las altas esferas del club blanco existe cierta preocupación por el entorno del jugador, concretamente por su padre.

Su padre, Joe Okeriwel, es un exfutbolista profesional que llegó a jugar con la selección de Irlanda y tiene una gran influencia en la carrera deportiva de su hijo.

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Las injerencias del padre provocaron tensiones con el Manchester United, lo que terminó con la salida de JJ Gabriel del club inglés.

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El Real Madrid es plenamente consciente de esta situación y, por ello, sigue de cerca el grado de influencia del padre en la carrera del jugador.

Para limitar el peso de este factor, Ali Barat, el agente con el que JJ Gabriel ha firmado su representación, ha entrado en las negociaciones.

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Ali Barat mantiene una excelente relación con el Real Madrid, ya que representa a dos jugadores de la plantilla blanca: Denzel Dumfries y Dean Huijsen.

El Real Madrid confía en el agente para garantizar que la influencia del padre de JJ Gabriel no afecte negativamente a la carrera deportiva del jugador en el conjunto merengue.