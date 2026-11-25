El TAS anunció ayer martes que admitía el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), del pasado mes de marzo, que había declarado a Marruecos vencedor de la final de la Copa Africana de Naciones 2025.
El tribunal confirmó que vuelve a estar en vigor la resolución del Comité Disciplinario de la CAF, que otorgaba la victoria a Senegal por 1-0 en la final disputada en Rabat el pasado mes de enero.
Sin embargo, la Federación Marroquí anunció posteriormente su rechazo a la decisión del TAS y comunicó en un comunicado oficial su intención de recurrir el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Un principio decisivo
Por su parte, el abogado suizo especializado en derecho deportivo Lucien Valloni afirmó que el TAS aplicó el principio de las «decisiones del árbitro en el terreno de juego» y subrayó que la parte marroquí encontrará «dificultades» en su intento de recurrir la decisión.
Valloni declaró, en declaraciones exclusivas a Kooora, este miércoles: «El Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió aplicar el principio de las “decisiones del árbitro en el terreno de juego”, un principio consolidado que busca evitar que cada decisión del árbitro de un partido quede sometida a la revisión judicial de los tribunales. Así, la resolución se ajusta a precedentes jurídicos claros en casos similares».
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Un camino difícil
Preguntado por las opciones de éxito del recurso marroquí, explicó: «Marruecos tiene derecho a recurrir esta decisión ante el Tribunal Federal Supremo de Suiza y, después, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
No obstante, matizó: «Este camino no será fácil, ya que los motivos de recurso admisibles ante el Tribunal Federal Supremo de Suiza se limitan a un ámbito muy reducido».
Según el experto suizo, el único punto que sigue sin estar resuelto es hasta qué punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaría dispuesto a examinar el caso con mayor profundidad que el Tribunal Federal Supremo de Suiza, sobre la base del principio del derecho a un juicio justo.
Valloni concluyó sus declaraciones con estas palabras: «El problema del principio de las “decisiones del árbitro en el terreno de juego” es que no permite someter las decisiones arbitrales a una revisión judicial efectiva, pero esa es precisamente la esencia del principio y su objetivo fundamental: evitar que cada decisión arbitral se convierta en un caso ante los tribunales, lo que podría poner en duda la identidad del ganador de un partido incluso después de que haya terminado».
¿Quién es Lucien Valloni?
Lucien Valloni es un abogado suizo especializado en litigios comerciales y arbitraje internacional, y está considerado uno de los abogados suizos más destacados en el ámbito del derecho deportivo, con una amplia experiencia en casos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y ante los órganos jurisdiccionales de las federaciones deportivas internacionales.
Valloni cuenta con una experiencia particular en la impugnación de laudos arbitrales ante el Tribunal Federal Supremo de Suiza y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ya ha logrado éxitos en destacados casos deportivos ante ambos tribunales.
Fundó su propio bufete en 2021, después de haber sido socio del despacho FRORIEP durante 24 años. Además, es profesor en la Universidad de la Sorbona de Abu Dabi desde 2015 y ocupa el cargo de vicepresidente y miembro del consejo de administración de la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), que representa a más de 30.000 jugadores profesionales de todo el mundo.