Compartir Sigue a GOAL en Google

Un polémico rumor sobre el futuro continental de Marruecos en el fútbol ha vuelto a la palestra solo dos días después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitiera su fallo sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025, antes de que la Real Federación Marroquí de Fútbol interviniera para zanjar la polémica y desmentirlo de forma tajante.

Anuncios

Durante las últimas horas, diversas cuentas y publicaciones en las redes sociales han difundido afirmaciones según las cuales Marruecos habría solicitado abandonar la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para unirse a la UEFA y participar en la Eurocopa, un paso descrito como una contundente respuesta a la decisión de proclamar a Senegal campeón de la Copa Africana de Naciones.

El rumor no se quedó ahí: algunas publicaciones aseguraron que la UEFA había rechazado la solicitud de la Real Federación Marroquí de Fútbol con el argumento de que el reino se encuentra geográficamente en el continente africano.

Sin embargo, esta versión recibió pronto un desmentido directo. El periodista nigeriano Osasu Obayiuwana, corresponsal del diario The Guardian, reveló a través de su cuenta en la plataforma X que había obtenido un desmentido rotundo de un responsable de la Real Federación Marroquí de Fútbol, quien le aseguró que la información que circulaba era «completamente falsa».

Un viejo rumor que vuelve a la palestra

La idea de que Marruecos se pase a la UEFA no es un rumor nuevo. Ya ha aparecido en las redes sociales en distintas ocasiones, sin que la respaldara ningún paso oficial conocido por parte de Marruecos o de la UEFA.

Anuncios Anuncios

Aunque no existe prueba alguna de un movimiento marroquí en esa dirección, el rumor actual ha coincidido con el enfado y la frustración que numerosos aficionados marroquíes expresaron en las redes sociales tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo en el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Related Topics

Próximos partidos GAB Africa Cup of Nations Qualification 13:00 MAR

Todo indica, por tanto, que el malestar que siguió al fallo ha contribuido a resucitar esta vieja historia, sin que nada apunte a que exista realmente una solicitud oficial para abandonar la CAF.

Una historia real que se remonta a 1987

Es posible que la existencia de un episodio histórico real haya ayudado a que el rumor volviera a propagarse, aunque este no guarda relación con el fútbol ni con la UEFA.

Anuncios

En 1987, durante el reinado del fallecido rey Hasán II, Marruecos solicitó efectivamente su adhesión a la Comunidad Económica Europea, que era entonces la estructura precursora de la Unión Europea.

No obstante, la solicitud fue rechazada porque Marruecos no es un país europeo.

Anuncios

Como es lógico, no hay ningún dato que permita vincular aquel episodio histórico con el rumor que circula actualmente sobre el paso de Marruecos de la CAF a la UEFA, sobre todo porque ambos asuntos pertenecen a contextos completamente distintos.

¿Puede un país cambiar de confederación continental?

Aunque la pertenencia a las confederaciones continentales no siempre está ligada de forma estricta a la ubicación geográfica de un país, algunos casos excepcionales en el fútbol mundial hacen que una idea así sea posible en principio.

Anuncios

Israel, por ejemplo, se encuentra geográficamente en Asia, pero es miembro de la UEFA desde 1994, debido a unas circunstancias políticas que complicaban su participación en las competiciones asiáticas.

Asimismo, Australia abandonó la Confederación de Fútbol de Oceanía y se unió a la Confederación Asiática de Fútbol en 2006, un paso vinculado también a su deseo de disputar competiciones de mayor nivel.

Anuncios

Sin embargo, la situación de Marruecos es diferente a la de estos dos casos: el reino es un miembro activo y estable del fútbol africano y ocupa una posición destacada en la CAF, tanto en el plano deportivo como en el institucional.

Por consiguiente, los datos disponibles en este momento no muestran indicios de que Marruecos esté estudiando cambiar de confederación continental, y la Real Federación Marroquí de Fútbol ha desmentido de forma explícita lo que se ha dicho al respecto.

Anuncios

La mirada puesta en la Copa Africana de Naciones 2027

Al margen de los rumores que circulan, el objetivo deportivo de la selección marroquí sigue siendo claro: continuar compitiendo en el continente e intentar conquistar la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia.

El último título de Marruecos en el torneo se remonta a 1976, y ahora la atención está puesta en la próxima edición, en la que los Leones del Atlas aspiran a decidir el título sobre el terreno de juego, lejos de la polémica generada por las consecuencias del fallo del TAS y de los rumores que lo siguieron.