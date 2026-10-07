La selección de Arabia Saudí comenzó a trazar su preparación para disputar la fase final de la Copa Asiática 2027, menos de 24 horas después de proclamarse campeona de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Copa del Golfo 27".

La selección saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo ayer martes, tras vencer a su homóloga emiratí por un contundente 2-0, en el partido final del torneo golfista, que se disputó en el estadio Al Inmaa de Yeda.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la selección de Arabia Saudí ha decidido disputar dos partidos amistosos, durante el próximo parón internacional, en el mes de noviembre, como preparación para la Copa Asiática 2027.

La decimonovena edición de la Copa Asiática se celebrará en Arabia Saudí, concretamente en Riad, Yeda y Al Khobar, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero próximos.

El diario precisó que los dos partidos amistosos serán ante Corea del Sur y Uzbekistán, durante la concentración que la selección saudí llevará a cabo en la capital saudí, Riad, del 9 al 17 de noviembre próximo.

Ambos partidos se jugarán en el estadio de la Universidad del Imán, en la capital saudí, Riad, siempre que se concluyan todos los preparativos necesarios para realizar los entrenamientos y disputar los dos encuentros sobre su césped.

Cabe recordar que la selección de Arabia Saudí inicia su andadura en el torneo asiático el próximo 7 de enero, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd, en la capital Riad, antes de enfrentarse a Omán y Kuwait, los días 12 y 17 del mismo mes.